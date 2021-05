Beißwenger begrüßt Förderung von Schulen und Kindergärten

„Der Freistaat zeigt sich als starker und verlässlicher Partner der Kommunen. Gerade mit Blick auf den Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wir in Bayern nicht sparen“, begrüßt Eric Beißwenger, CSU-Landtagsabgeordneter für den Landkreis Lindau, die Förderung im Rahmen der kommunalen Hochbaumaßnahmen. Die Fördermittel für alle bayerischen Gemeinden und Landkreise werden in diesem Jahr um 50 Millionen Euro auf 650 Millionen Euro erhöht. Vor allem Schulen, schulische Sportanlagen und Kinderbetreuungseinrichtungen profitieren, schreibt das Beißwenger-Büro in einer Pressemitteilung.

Das bayerische Finanzministerium hat die Zuweisungen jetzt bekanntgegeben. „Die erheblichen Fördermittel sind eine tragende Säule der kommunal- und familienfreundlichen Politik in Bayern“, so Beißwenger. Insgesamt werden laut Beißwenger die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden in diesem Jahr die Rekordsumme von 10,36 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten.

Folgende Projekte im Landkreis Lindau werden im Rahmen der Kommunalen Hochbauförderung nach Art. 10 BayFAG gefördert: Gemeinde Grünenbach: 350 000 Euro für den Neubau einer Kindertageseinrichtung; Gemeinde Hergatz: 40 000 Euro für den Umbau der Kindertageseinrichtung St. Gallus in Maria-Thann (Ausbau des Dachgeschosses); Gemeinde Hergensweiler: 20 000 Euro für die Erweiterung der Kindertageseinrichtung durch Anbau einer Mensa an die Mehrzweckhalle; Stadt Lindau (Bodensee): 109 000 Euro für die Generalsanierung der Schulturnhalle in Lindau-Reutin; Stadt Lindau: 660 000 Euro für den Neubau einer Schwimmhalle im Rahmen der Errichtung der Therme Lindau (Anteil Schulschwimmen); 84 000 Euro für den Neubau eines Kunstrasenplatzes im städtischen Stadion in Lindau (Anteil Schulsport); Schulverband Lindenberg: 40 000 Euro für die Sanierung der Freisportanlagen der Mittelschule Lindenberg; Stadt Lindenberg: 50 000 Euro Baukostenzuschuss zur Sanierung und die Erweiterung des Kindergartens Johannes; 260 000 Euro für den Neubau eines Schulschwimmbades; Gemeinde Wasserburg: 150 000 Euro für den Neubau des Kindergartens Hattnau; Gemeinde Weißensberg: 50 000 Euro Baukostenzuschuss zu Erweiterung und Umbau der Kindertageseinrichtung St. Markus