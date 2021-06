Beim Überholen kracht’s

Ein 61-jähriger Mann aus Sigmarszell ist am Mittwoch gegen 9.15 Uhr mit seinem Renault auf der Friedrichshafener Straße in Richtung Lindau-Stadtmitte gefahren. Einem ihm folgenden Mann aus Lindau ging das wohl zu langsam. Er wollte den vor ihm fahrenden Renault überholen, übersah dann aber, dass der Renaultfahrer links in die Kirchgasse abbiegen will. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Da der Renaultfahrer im Anschluss über Kopfschmerzen klagte und offensichtlich unter einem leichten Schock litt, wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Gegen den Überholer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.