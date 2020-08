Beim Tanken der MS Konstanz fließt Öl in den See

Zu einem Ölunfall ist es beim Betanken des Motorschiffs MS Konstanz im Lindauer Hafen gekommen. Das schnelle Eingreifen von Feuerwehr und THW hat verhindert, dass der Diesel in den See gelangt ist.

Die Stadtwerke Konstanz teilen mit, dass am Sonntagmorgen „eine größere Menge Dieselkraftstoff in den See gelangt“ ist. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt. Die Lindauer Feuerwehr legte eine Ölsperre um das Schiff und verhinderte damit ein Abdriften des Diesels. Weil der Wind drehte, war eine zweite Ölsperre nötig. Das THW Lindau hat mit einem Spezialgerät den Ölfilm abgesaugt. Der Einsatz dauerte etwa sechs Stunden. „Die BSB bedanken sich ausdrücklich bei Polizei, Feuerwehr und THW für ihre schnelle Reaktion und die ausgezeichnete Arbeit“, sagt Frank Weber, Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB). Die MS Konstanz konnte nach dem Zwischenfall nicht mehr eingesetzt werden. Die BSB werden die Tankstelle und das Schiff unter die Lupe nehmen, um die genaue Ursache festzustellen und den Defekt zu beheben.