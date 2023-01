Beim Straßenbau tritt der Kreis Lindau auf die Bremse

In den Straßenbau wird der Kreis Lindau im neuen Jahr nicht allzu viel Geld stecken. Zwar sind etliche Projekte wie Radwege im Bereich Oberreitnau oder die seit langem geforderte Linksabbiegespur zwischen Wasserburg und Nonnenhorn in Arbeit. Warum dennoch vorerst vor allem im Westallgäu investiert wird.

Mit dem sogenannten Kreisstraßeninvestitionsprogramm müssen sich die Kreisräte alljährlich im Dezember beschäftigen: Darin zeigt die Straßenbauabteilung des Staatlichen Bauamtes in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung auf, an welchen der 16 Kreisstraßen Reparatur- und Bauarbeiten anstehen. Ein Kamerawagen nimmt dafür in regelmäßigen Intervallen die Straßendecke unter die Lupe. Gemeinsam berät man, wo Ausbauten notwendig sind.

Neues Stück Radweg bei Hergatz fertig

Klar ist seit einiger Zeit: Der Kreis verstärkt sein Engagement vor allem in puncto Radwegebau. So ist kurz vor dem Jahreswechsel ein weiteres Stück Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße LI 15 nördlich von Hergatz für den Verkehr freigegeben worden.

Beim Radwegebau plant der Landkreis Lindau Aus- und Neubauten aktuell vor allem im nördlichen und östlichen Kreisgebiet. Bei Unterreitnau und im Gemeindegebiet Sigmarszell verschieben sich die angedachten Radwegeprojekte. Karte: Staatliches Bauamt Kempten

Auch jenseits der Landesgrenze wird dort fleißig gebaut: Der für Lindau zuständige Abteilungsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Kempten, Werner Schmid, geht davon aus, dass Radler ab Ende April durchgehend von Hergatz bis Niederwangen ihren eigenen Weg befahren können.

Wichtig für den Alltagsradverkehr

Der länderübergreifende Radweg sei nicht nur für Urlauber attraktiv. Er werde auch „eine wesentliche Bedeutung im Alltagsradverkehr entfalten“, zeigte sich der Straßenbauer vor den Lindauer Kreisrätinnen und Kreisräten überzeugt.

Rund um Lindau wird es allerdings in den kommenden Monaten so gut wie keine weiteren Bauarbeiten geben. Für jenes Stück neuen Radweg, das östlich von Unterreitnau entlang der Kreisstraße LI 6 vorgesehen ist, sind die zuständigen Stellen nach Schmids Worten zwar „intensiv in Planungs- und Grunderwerbsgesprächen“. Er hoffe, in den nächsten Wochen dort spürbar weiter zu kommen.

Doch in besagtem Kreisstraßenprogramm ist ein Baubeginn dort erst für „nach 2023“ angedacht. Ähnliches gilt für ein weiteres Stück Radweg westlich von Oberreitnau sowie jenes in Richtung Sulzenmoos.

Tempolimit soll Auffahrunfälle verhindern

Geduld ist auch angesagt im Bereich der Kreisstraße LI 16: Dort ist seit Jahren am östlichen Ortsanfang von Nonnenhorn eine Abbiegespur hinein in die Seegemeinde angedacht. Denn immer wieder ereignen sich dort Auffahrunfälle.

Inzwischen gilt auf jenem Teilstück der Kreisstraße eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern: So sollen Fahrzeuge rechtzeitig abbremsen können, wenn dort ein Linksabbieger wegen Gegenverkehrs auf der Fahrbahn wartet.

In Sachen Straßenbau passiert in diesem Jahr nicht viel im Landkreis Lindau: Die meisten Projekte werden frühestens in 2024 in Angriff genommen. Der Bahnübergang in Schlachters soll sogar erst in drei bis vier Jahren beseitigt werden. Karte: Staatliches Bauamt Kempten

Eine gute Nachricht hatte Schmid dazu zuletzt im Gepäck: Wasserburg habe auf der Südseite der Kreisstraße einen Grundstücksstreifen erworben. Doch das reicht nicht für den Bau der Abbiegespur – und nördlich der Straße sei aktuell noch kein Grundkauf möglich.

Bahnübergang Schlachters bleibt noch lange

Noch mehr Geduld aufbringen müssen allerdings die Menschen in Sigmarszell. Nicht nur, dass der ebenfalls seit vielen Jahren geäußerte Wunsch nach Radwegen entlang der LI 1 „ruht“, wie es Schmid jüngst formuliert hat.

Auch mit den Schranken in Schlachters müssen Verkehrsteilnehmer noch viele Jahre leben: Der dortige Bahnübergang wird frühestens in vier Jahren, also erst nach 2026, beseitigt. „Das ist doch ein größeres Kaliber“, gestand der Straßenplaner im Kreistag – für die Planungen dafür habe seine Abteilung einfach keine Kapazitäten.

Landkreisgeld wird in diesem Jahr straßenbautechnisch nur in die neue Brücke über die Argen bei Eglofstal fließen sowie in die Ortsdurchfahrt von Ellhofen im Westallgäu.