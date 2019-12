Beim MV Lindau-Reutin wird ein Lichtschwert zum Taktstock

Traditionell am zweiten Advent hat der Musikverein Lindau-Reutin zum Jahreskonzert eingeladen. Die Musiker beeindruckten das Publikum in der Inselhalle mit Stücken der Oper, Filmmusik, einem Marsch, Jazz und lateinamerikanischen Klängen.

In diesem Jahr wuchs der Musikverein Lindau-Reutin über sich hinaus. Bereits zu Beginn des Konzertabends bedankte sich Claudia Eberhard aus der Vorstandschaft bei Dirigent Reinhold Schäffeler für ein häufiges „Aha-Erlebnis, was Reinhold aus uns herausholt“. Dieses Aha-Erlebnis wich einmal mehr einem Wow-Erlebnis. Dirigent Reinhold Schäffeler und seine 52 Musikanten boten ein äußerst facettenreiches Programm, bei dem alles stimmte. Ein Dirigent, der für die Musik lebt, mit vollem Körpereinsatz dirigiert und aus jedem Register das Beste herausholt. Das pompöse „Tancredi“ aus der Feder des italienischen Komponisten Rossini, welches sozusagen als Ouvertüre des Abends diente, war an dynamischer Perfektion kaum zu toppen und bot einen beeindruckenden Konzertauftakt.

Durch den Abend führte Oliver Weishaupt, der mit viel Witz und Charme die Stücke ankündigte. Nach einem solch wuchtigen Beginn war das Publikum gespannt, was sie als nächstes erwarten sollte. Es blieb italienisch und eine klare Trompetenmelodie sowie ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel aller Register machten Verdis „Rigoletto Suite“ zu einem musikalischen Erlebnis, welches in der Melodie der bekannten Pizza-Werbung von Dr. Oetker gipfelte. Weishaupt nannte dies den Werbeblock und fügte schmunzelnd hinzu, auch die Stromrechnungen wollten bezahlt werden. Bei einem der selbsternannten Hauptstücke, dem „Independence Day“, waren Gänsehautmomente vorprogrammiert.

Nach der Pause ging es eindrucksvoll weiter. Zwar hatte Dirigent Reinhold Schäffeler im Eifer des Gefechtes seinen Taktstock verlegt, Hilfe nahte aber in Form eines kleinen Darth Vader, gespielt von der kleinen Lena, welche ihm mit einem Lichtschwert aushalf. Und so wurden die ersten Takte des imposanten „The Imperial March“ kurzerhand mit dem roten Lichtschwert dirigiert. Die Klänge aus den Soundtracks zu den Star-Wars-Filmen waren düster und unheilschwanger und hinterließen ein gefesseltes Publikum.

Nach diesen imponierenden Filmmusiken zeigte der Musikverein Lindau-Reutin erneut seine Vielseitigkeit und ließ die Zuhörer zu „Roger Cicero on Stage“ mit ihnen swingen und auch der quirlige Soundtrack des Trickfilms „Madagascar“ ließ hier und da in den Publikumsreihen den Fuß im Takt wippen. Der Spaß auf der Bühne war bis in die Zuhörerreihen zu spüren und Reinhold Schäffeler beim Dirigieren zuzusehen machte umso mehr Freude.

Ein weiteres Highlight des Abends war „Latino Mallets“, bei dem das Schlagzeugregister und besonders der Solist „Xylipp“ alias Philipp Einsiedler am Xylofon zeigen durfte, was in ihm steckt und das ganze Stück über zu lateinamerikanischen Klängen brillierte. Rockiger ging es bei „Led Zeppelin on Tour“ zu, bei dem die bekanntesten Stücke der Band eindrucksvoll dargestellt wurden.

Das obligatorische Weihnachtslied kam per Zugabe in Form von „Let It Snow“, um dann einmal mehr den Facettenreichtum des Musikvereins Lindau-Reutin mit dem letzten Lied, dem Charthit „Échame La Culpa“ unter Beweis zu stellen.