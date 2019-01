Beim Lindauer Tag geht es um „Bayerns Blume des Jahres“.

Eingerahmt von Andreas Zwickel (links), dem Schwäbischen Bezirksvorsitzenden des Bayerischen Gärtnereiverbandes, und Harald Hackl vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Augsburg werfen Lydia Jung von der Gärtnerei Jung in Ebenhofen einen Blick zurück auf die letztjährige Aktion „Bayerns Blume des Jahres“ und Stefanie Frank von der gleichnamigen Gärtnerei in Fischen auf die kommende Aktion. Am 27. April wird „Bayerns Blume des Jahres“ offiziell dort getauft. Das Ganze fand im Rahmen der 62. Auflage des Lindauer Tags statt, der traditionell ersten Tagung des Jahres in Lindau, zu der sich Gärtner, Gartenbauer und Floristen am Bodensee versammeln. Nach der Wiederinbetriebnahme der Inselhalle können nun auch sie wieder am Kleinen See tagen, auch wenn die Fachtagung seit Jahren auf einen Tag geschrumpft werden musste. Gut 130 Fachleute aber sind dieses Jahr gekommen und lauschten aufmerksam den Fachvorträgen, die sich über die Vermarktung via Internet auch mit der erfolgreichen Vermarktung von Kräutern und Raritäten widmeten. Foto: Flemming