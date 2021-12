Beim Lindauer Online-Matinee 2020 stellen Bürger Fragen und Experten geben Antworten

Auf Einladung der Lindauer Nobelpreisträgertagungen erläutern Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft die Forschung rund um die aktuellen Nobelpreise, die seit 120 Jahren jeweils am 10. Dezember in Stockholm verliehen werden. Immer im Januar findet ein traditionelles Matinee zu Jahresbeginn statt. Auch dieses Mal findet die Veranstaltung coronabedingt nochmal online statt – und zwar per Livestream am Sonntag, 23. Januar, ab 11 Uhr.

Die Lindauer Online-Matinee 2022 beschäftigt sich unter anderem mit diesen Fragen: Wie belegen physikalische Modelle den durch Menschen verursachten Klimawandel? Warum können wir Menschen Temperaturen und Berührungen wahrnehmen? Was bedeutet es, wenn organische Moleküle chemische Reaktionen beschleunigen und die dabei entstehenden Produkte asymmetrisch ausfallen? Wieso nutzen Wirtschaftswissenschaftler*innen Zufälle für ihre Forschung?

Um den Livestream zu verfolgen, wird um Anmeldung bis Freitag, 21. Januar, gebeten unter: Anmeldung zur Lindauer Online-Matinee 2022 (2) (office.com)