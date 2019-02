Beim langsamen Walzer lernten sie sich einst kennen

Seit 60 Jahren sind sie miteinander verheiratet, seit 44 Jahren leben sie in Lindau: Frieda und Emil Keller feierten jetzt ihre diamantene Hochzeit. Sein Beruf als Zollbeamter hat den Kemptener und seine aus Tann in der Rhön stammende Frieda an den Bodensee geführt.

Doch wie so viele andere auch, war Emil Keller nicht sein ganzes Berufsleben beim Zoll. Zunächst lernte er Betriebsschlosser, was ihm nicht wirklich Freude bereitete. Dann verpflichtete er sich bei der Bundeswehr und kam so nach einer Zwischenstation in Sonthofen schließlich nach Kassel. Frieda, aus einer Gastronomenfamilie stammend, spazierte wohl manchmal um die Kaserne herum, das erste Aufeinandertreffen allerdings war beim Tanz, zu dem Frieda und ihre Freundinnen gerne hingingen und Emil mit Kollegen natürlich auch, denn bei einer solchen Veranstaltung war die Auswahl natürlich größer. So kamen sie sich wohl beim langsamen Walzer näher.

Gemeinsam zogen sie schließlich weiter, das erste Kind kam einige Monate nach der Hochzeit. Emil wechselte zum Zoll, denn für eine Familie sah er so die beste Möglichkeit eines geregelten Einkommens. Als Zöllner kam er zunächst nach Oberstaufen und schließlich nach Lindau, wo er für ein Jahr alleine leben musste, aber als eine Wohnung frei war für die mittlerweile vierköpfige Familie, zog diese nach. Hier erblickte schließlich das dritte Kind das Licht der Welt und es begann eine von Hunden belebte Zeit. Denn Emil beschloss, beim Zoll als Hundeführer im Bereich Oberhochsteg zu arbeiten, immer wieder hatte er den Hund eines Kollegen in Pflege, was ihm Freude bereitete. So wuchsen die Kinder mit Hunden auf und hatten ihren Spaß damit.

Wechsel ins Büro

Später, als die Entscheidung gefällt werden musste, in der Karriereleiter etwas weiter nach oben zu klettern oder mit dem Hund weiter Streife zu gehen, wechselte Emil zum Bürodienst im Ziegelhaus und später zum Dienst auf der Autobahn. Der Hund durfte da nicht mit und so wuchs die Bindung zwischen Frieda und dem Hund stetig. Nach dem Beitritt Österreichs zur EU wurde die Anzahl Zöllner im Bereich Lindau erheblich vermindert und so nahm Emil die Gelegenheit wahr, mit 55 Jahren bereits in den Ruhestand zu wechseln. So konnte das Paar viele gemeinsame Urlaubsreisen genießen, darunter etliche Kreuzfahrten. Seine Hobbys Angeln und Schafkopfspielen konnte er ebenfalls ausgiebig pflegen. Hunde spielten keine Rolle mehr, es wäre doch eher eine Belastung geworden, finden beide. Die Dienstwohnung an der kleinen Grenze Oberhochsteg konnten sie behalten, denn das Haus ist nach wie vor im Besitz des Bundes. Hier liest Emil noch viel, die Herumreiserei haben die beiden 1938er-Jahrgänger weitestgehend reduziert, wenngleich Frieda schon noch gerne reisen würde, wie im Gespräch mit dem Gratulanten, Oberbürgermeister Gerhard Ecker, zutage kam. Doch langweilig wird es den beiden Großeltern von fünf Enkeln auch ohne Reisen nicht.