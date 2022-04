Beim Krisendienst Schwaben steigt die Nachfrage nach Hilfe

Seit etwas über einem Jahr gibt es den Krisendienst Schwaben, ein kostenloses Hilfsangebot für Menschen in psychischen Krisen. Die erfreuliche Bilanz nach einem Jahr Soforthilfe für die Seele: mehr als 4000 Anrufe von Menschen in einer Krise und 181 Einsätze mobiler Teams vor Ort. Das teilt die Stadt Lindau in einem Bericht mit.

Die Gründe der Betroffenen sind vielfältig. Einsamkeit, Zukunftsängste, Sorge um Angehörige, die Trauer um einen geliebten Menschen oder sogar um das verstorbene Haustier: Mehr als 4000 Mal haben Menschen in Schwaben im vergangenen Jahr in schwierigen Situationen den Griff zum Telefon getan und den Krisendienst Schwaben angerufen. Dabei sind die Telefonate für den Anrufer kostenlos. Aber die Mitarbeitenden kommen als mobile Teams, wenn das nötig ist, auch zu den Betroffenen. In insgesamt 181 Fällen leisteten sie Hilfe vor Ort.

„Die Zahlen zeigen, dass unser unbürokratisches und niederschwelliges Hilfsangebot mehr und mehr angenommen wird“, freut sich Bezirkstagspräsident Martin Sailer. Beraten werden die Menschen in Notlagen und deren Angehörige von den Fachkräften aus Sozialpädagogik, Psychologie und Psychiatrie. Tätig sind sie alle in Augsburg, wo die Leitstelle des Krisendienstes ihren Sitz hat. Seit dem vergangenen Juli können Hilfesuchende dieses Angebot rund um die Uhr zu jeder Tages- und Nachtzeit nutzen.

Wenn ein hilfesuchender Mensch anruft, versuchen die Mitarbeitenden der Leitstelle zunächst, im Telefongespräch weiterzuhelfen. Wenn nötig, vermitteln sie die Anrufenden dann an die richtigen Ansprechpartner. Dafür gibt es eine umfangreiche Netzwerkdatenbank mit Hilfsangeboten in ganz Schwaben. Diese Datenbank wurde eigens für das Projekt angelegt.

Außerdem können die Mitarbeitenden mobile Teams aussenden, die die Hilfesuchenden innerhalb einer Stunde erreichen und direkt vor Ort weiterhelfen. Je nach Bedarf, Fall und Situation leiten die mobilen Teams die Menschen, die in eine Krise geraten sind, an ambulante oder stationäre Hilfen weiter. Auch Fachstellen können sich übrigens an den Krisendienst wenden. Diese mobilen Teams stehen von montags bis freitags von 9 bis 21 Uhr zur Verfügung. Am Wochenende und an den Feiertagen sind sie von 13 bis 21 Uhr im Einsatz.

Die Koordination und die Weiterentwicklung des Krisendienstes, die sich am Bedarf orientiert, liegt beim Bezirk Schwaben. Der Krisendienst Schwaben ist Teil des Netzwerkes der Krisendienste Bayern. Die Notfallnummer gilt im gesamten Freistaat und wurde von März bis Dezember 2021 fast 54.000 Mal gewählt. Im selben Zeitraum rückten die mobilen Teams in ganz Bayern zu 2.340 Einsätzen aus.