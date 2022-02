Beim Kreiscup fahren Lindauer Skifahrer ganz nach vorne

Nach langer Pause hat der TSV Gestratz mit dem Ski & Sport Hörburger-Kreiscup die Rennserie für Schüler, Jugendliche und Erwachsene gestartet. Auch vom SCB Lindau, dem ESV Lindau und dem TSV Gestratz gingen viele Sportlerinnen und Sportler an den Start und brachten zahlreiche gute Ergebnisse mit nach Hause.

Herrliches und eiskaltes Winterwetter sowie beste Pistenbedingungen mit etwas Neuschnee boten den knapp 60 Rennläufern laut Mitteilung gute Verhältnisse. Trotz pandemiebedingter Ausfälle und erschwerter Voraussetzungen gingen schließlich 52 Läufer an den Start. Der letzte Schüler-Kreiscup war im März 2020, weshalb die Motivation enorm groß war. Im Riesenslalom wurden in zwei Durchgängen die Schnellsten aus dem Sportkreis Lindau ermittelt. 48 Teilnehmer schafften beide Durchgänge. Die Tagesbestzeit erzielte Florian Bernhard (TSV Gestratz) mit einer Gesamtzeit von 1:26,40 Minuten. Schnellste Teilnehmerin war Franziska Haser (SCB Lindau, 1:30,37). Der nächste große Kreiscup (Schüler II) findet voraussichtlich am 20. Februar statt. Der TSV Niederstaufen wird der ausrichtende Verein sein.

Die Ergebnisse: U13: 1.Emilia Geser (ESV Lindau), 2. Lola Lewis (ESV Lindau); U13: 1. Noah Schmelzenbach, 2. Finn Fink (beide TSV Gestratz), 3. Tim Engstler (SCB Lindau); U14: 1. Luca Mund (ESV Lindau); U15: 1. Lina Berkmann, 2. Mirijam Weber, 3. Melanie Bernhard (alle TSV Gestratz); U15: 2. Ian Sattler (SCB Lindau); U16: 1. Phil Mory (SCB Lindau); U18: 1. Flores Jall (SC Scheidegg), 2. Paula Veit (SCB Lindau), 3. Keona Schroff (ESV Lindau); U18: 1. Paul Reupert, 2. David Will (beide SCB Lindau), 3. Philipp Fäßler (TSV Stiefenhofen); U21: 2. Finn Sattler (SCB Lindau); Frauen: 1. Franziska Haser (SCB Lindau), 2. Johanna Häusler, 3. Evelyn Bodenmiller (beide TSV Gestratz); Männer AK: 1. Florian Bernhard, 2. Robert Bauer, 3. Tobias Wirthensohn (alle TSV Gestratz); Männer allgemein: 1. Dimo Dichev (SCB Lindau), 2. Dominic Zürn (ESV Lindau), 4. Manuel Baader (SCB Lindau).