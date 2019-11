Beim Jahrmarktabbau stürzen Metallteile fast auf einen Mitarbeiter der Stadtwerke

Glück im Unglück hatte ein Mitarbeiter der Lindauer Stadtwerke bei diesem Unfall auf dem Platz neben der ehemaligen Hauptpost. Beim Abbau des Fahrgeschäfts, das während des Jahrmarktes hier nahe der Bahnlinie stand, fielen zwei Metallteile vom Kran. Eines stürzte auf die Oberleitung der Bahn, das andere zur Seite auf die Stelle, an der noch Sekunden zuvor der Mitarbeiter an einem Verteilerkasten beschäftigt war. Er kam mit dem Schrecken davon, an der Oberleitung musste hingegen der Reparaturzug den Schaden richten. Das Metallteil in der Oberleitung löste laut Bundespolizei einen Kurzschluss aus, sodass das Gleis 1 drei Stunden lang ohne Strom war.