Beim Inselkinderfest gibt es viel Neues

Viele Neuigkeiten gibt es rund um das Kinderfest auf der Insel. So haben Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung des Kinderfestausschusses Lindau-Altstadt den bisherigen zweiten Vorsitzenden, Mathias Hotz, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt hatte zuvor der verstorbene Heribert Hostenkamp mehr als zwei Jahrzehnte lang inne, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Als neue Stellvertretende Vorsitzende wurde Siglinde Fischer gewählt.

Über eine Zäsur nach 22 gemeinsamen Jahren berichtet sodann Geschäftsführer Walter Hotz im traditionellen Rück- und Ausblick. So wird zum ersten Mal seit 1996 nicht mehr die Firma von Hubert Hübler den Festplatz am Kleinen See bewirten. Neuer Festwirt wird das Inselhallenrestaurant „Deck 12“ von Herrn Andreas Birngruber. Damit wird das gesamte Essens- und Speisenangebot auf dem Inselkinderfest ab diesem Jahr auf Bio umgestellt, wie es der Grundsatz des neuen Festwirtes ist. Insbesondere dürfen sich die Lindauer laut Mitteilung über neue gastronomische Höhepunkte wie Pulled-Pork-Burger freuen, ohne auf die Klassiker wie das Weißwurstfrühstück verzichten zu müssen. Der Festplatz wird ebenfalls moderat umgestaltet, sodass es eine neue Bar neben der Bühne am See geben wird, um lange Wege von den beliebten Sitzplätzen am See zu verkürzen.

Weiterhin wird es in diesem Jahr die Rückkehr der Schulaufführungen auf die Bühne der neuen Inselhalle geben, wodurch sich die Abläufe am Nachmittag sowohl für Kinder als auch Eltern wieder einfacher gestalten werden. Darüber hinaus dürfen sich Besucher in diesem Jahr erneut auf einen Trommlerzug des Kinderfestausschusses Altstadt in Rekordgröße freuen. So wurden in den vergangenen Wochen nochmals zusätzliche Trommeln angeschafft, damit möglichst viele Trommler beim Kinderfest mitwirken können.

Um auch in den kommenden Jahren das Kinderfest in der gewohnten Form mit umfangreichen Angeboten für die Kinder anbieten zu können, ist der Kinderfestausschuss dringend auf neue Helfer angewiesen, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Doch das größte Anliegen der Kinderfestler nach zwei Regenjahren sei, dass es ein sonniges Kinderfest 2018 geben wird. Damit sie die neu im Dialog mit der Straßenverkehrsbehörde entwickelten Schlechtwetterpläne mit Spielen im Erdgeschoss des neuen Parkhauses gar nicht erst aus der Schublade holen müssen.