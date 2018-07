Beim inklusiven Tanzkränzchen sind alle gleich

Tanzen macht Spaß, tanzen verbindet, tanzen baut Berührungsängste ab. Das „inklusive Tanzkränchen“ ist schon etwas ganz Besonderes. Nicht allein für die daran beteiligten Menschen von der Lebenshilfe und die Schüler des Valentin-Heider-Gymnasiums. Auch für die vielen, vielen Gäste ist der „Tanz durch die Jahrzehnte“ zu einem wundervollen Abend geworden, der für so manch einen unvergesslich bleibt.

Die Musik spielt auf. Würdevoll ziehen die Tanzschüler in den festlich geschmückten Pfarrsaal von St. Josef und präsentieren sich als Paare den Gästen. Die Herren in Anzug und Krawatte, die jungen Damen in Abendkleidern und mit Blumensträußen in der freien Hand. Dann wechselt die Musik zum Walzer und unter dem Applaus der Zuschauer wirbeln die Tanzpaare über die Tanzfläche.

Szenen eines ganz normalen Tanzkränzchens? Eigentlich ja und doch wieder nein. Denn anders ist, dass an diesem Abend Menschen mit Behinderungen zusammen mit Schülern des Valentin Heider-Gymnasiums dieses Tanzkränzchen als krönenden Abschluss eines gemeinsamen Tanzkurses feiern. Und irgendwie ist auch die Stimmung eine andere, als bei den ganz normalen Tanzkränchen. Lockerer und von Anfang an bombig.

„Wir machen keinen Inklusionsabend, sondern eine ganz normale Party. Das sieht man ja hier, dass Behinderungen ganz normal sind“, wird Sophia Lay im Laufe des Abends noch sagen, wenn die offiziellen Tänze absolviert und die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht hat. Und Cosima Paul bestätigt: „Das soll nichts Ungewöhnliches sein, sondern einfach nur ein Tanzkränzchen.“ Beide Schülerinnen moderieren charmant durch den Abend und sind Teil jenes 14-köpfigen P(rojekt)-Seminars der elften Jahrgangsstufe, das den Ball, mit allem was dazu gehört, seit September vergangenen Jahres vorbereitet hat. Von der Miete des Saals, dem Engagement der Band „Gin-Sonic“, den Show-Einlagen von der Tanzschule Geiger, der After-Show-Party über das Catering durch die Lebenshilfe, die Getränke und den Service aus den eigenen Reihen. Nicht zu vergessen auch die aufwändige Dekoration, die das unter dem Motto „Once-Upon a Time – Tanz durch die Jahrzehnte“ stehenden Tanzkränzchen zu einem solchen gemacht hat. Und natürlich waren sie auch beim seit März stattgefundenen Tanzkurs mit dabei, dessen krönender Abschluss dieses Tanzkränzchen ist.

So wie auch Natalie, Jürgen, Bastian, Sandra und Harald von der Lebenshilfe. Während es für die beiden Damen das erste Mal ist, dass sie einen Tanzkurs samt Tanzkränzchen mitmachen, sind Jürgen und Harald schon „alte Hasen“. Zum vierten Mal sind sie dabei, doch Jürgen erinnert sich, dass er genau, wie jetzt Natalie und Sandra, beim ersten Mal ganz schön nervös war. Trotz der Aufregung, die mittlerweile längst verflogen ist, sind sich alle einig: „Es ist ein toller Abend und es macht Spaß. Und lustig ist es auch.“ Mehr können sie nicht mehr erzählen, denn sie werden von ihren Tanzpartner zu einem jener Tänze abgeholt, mit denen sie den vielen, vielen Gästen ihr Gelerntes präsentieren. Für die beiden Catering-Helfer mit den weinroten Schürzen wiederum die Gelegenheit im kühlen Hof des Pfarrzentrums ein Pause einzulegen. „Ich hätte ja nie gedacht, dass so viele Leute kommen. Und ich hätte nie gedacht, dass da so eine Stimmung ist. Das ist echt cool“, sagt Florian Wogatzky und erzählt, dass er und Tom Janthur selbst gar nicht Teil dieser P-Seminar-Gruppe ist. Genauso wenig wie Jonas Blum, der als FOS-Schüler zwar ein Praktikum bei der Lebenshilfe absolviert hat, aber, weil die Zeit abgelaufen war, nur wenige Stunden des Tanzkurses mitgemacht hat. Trotzdem ist er gekommen, weil, so sagt er, „das eine tolle Sache ist“. Warum? „Man kann echt von den Menschen mit Behinderungen lernen auf andere zuzugehen und man kann lernen, sich nicht zu genieren.“

Das scheinen auch die Gäste so zu sehen. Drinnen, im Saal, wo VHG-Rektor Waldemar Schmitt und Lehrerin Barbara Maria Guggenberger sowie Bernd Reisinger und Daniela Schäffler von der Lebenshilfe ein paar Worte gesprochen haben, spielt die Live-Musik „Gin Sonic“ einen Cha-Cha-Cha, Disco-Fox oder Rockn Roll nach dem anderen. Nur wenige sitzen noch an den Tischen, die Tanzfläche ist voll und leert sich auch dann nicht, als es darum geht bei einem Party-Hit irgendeines vergangenen Sommers mitzumachen.