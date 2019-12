Beim Einparken angefahren

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Lindau ist es am Samstag zu einem Unfall mit Blechschaden gekommen. Eine 27-Jährige wollte gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Kemptener Straße einparken. Um den Wagen richtig in die Lücke zu stellen, setzte sie nochmals zurück. Dabei geriet sie gegen einen anderen Wagen, der gerade hinter ihr vorbeifahren wollte. Die Frau stieß dabei mit ihrem Fahrzeugheck gegen die linke Fahrzeugfront des anderen Fahrzeugs. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf 1500 Euro. Die Polizei hat die Unfallverursacherin gebührenpflichtig verwarnt.