Beim Cavazzen ist noch vieles offen

Auch die zweite Gesprächsrunde der Stadt mit möglichen Fördergebern für den Umbau des Cavazzens ist ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer erklärt das mit dem einzigartigen Projekt. Grundsätzlich stünden dem alle Geldgeber wohlwollend gegenüber.

Oberbürgermeister Gerhard Ecker war in Begleitung von Kulturamtsleiter Alexander Warmbrunn am Dienstag in München, um mit Vertretern der verschiedenen Zuschussgebern zu verhandeln. Grundsätzlich hätten alle Betroffenen zu verstehen gegeben, dass sie den Umbau des Cavazzens in Lindau unterstützen wollen. Wie mehrfach berichtet, hat der Bund bereits 8,6 Millionen Euro aus Bundeskulturmitteln zugesagt. Für das auf 18 Millionen Euro geschätzte Projekt benötigt Lindau aber auch Geld aus anderen Töpfen.

Das „Fördermosaik“ für den Cavazzen ist kompliziert

„Es sind schwierige Gespräche“, berichtet Widmer. Das liege aber nicht daran, dass sich Fördergeber querstellen, wie der Pressesprecher betont. Im Gegenteil: Manche seien richtig begeistert von dem Gebäude auf der Lindauer Insel und vom dem, was die Stadt daraus machen will.

Als schwierig erweise sich aber, die Bedingungen der verschiedenen Fördergeber aufeinander abzustimmen. Dabei will Lindau jeden Fehler vermeiden, der möglicherweise viel Geld kosten kann. Bei der Gesprächsrunde hätten auch erfahrene Fördergeber gesagt, dass sie sich an kein Projekt erinnern können, das derart kompliziert sei. Dabei seien sie schon seit einem Vierteljahrhundert im Geschäft.

Aus Sicht der Stadt geht es laut Widmer darum, ein „Fördermosaik“ zu erstellen, das so viel Geld wie möglich für den Cavazzen nach Lindau holt. Wie lange diese Gespräche noch dauern werden und wann es erste konkrete Ergebnisse gibt, dazu könne er noch gar nichts sagen. Letztlich hänge das von zu vielen unwägbaren Faktoren ab. Denn überall haben politische oder andere Gremien das letzte Wort.

Was das für den Zeitplan der Umbauarbeiten bedeutet, kann Widmer noch nicht sagen. Klar ist, dass Lindau derzeit keine Aufträge vergeben darf, weil das möglicherweise Zuschüsse gefährden würde. Klar ist aber auch, dass zumindest hinsichtlich des Depots eine gewisse Eile herrscht, weil die Ausräum- und anschließenden Umbauarbeiten im Cavazzen erst beginnen können, wenn die Kunstschätze im Depot sicher verwahrt werden kann. Bisher hatten die Verantwortlichen in Lindau geplant, den Cavazzen im Herbst des kommenden Jahres auszuräumen und danach mit den Bauarbeiten zu beginnen. Voraussetzung wäre der Baubeginn für das Depot noch in diesem Jahr.

Die Fertigstellung im Jahr 2020ist keine Pflicht mehr

Die Zwänge werde man bei weiteren Verhandlungen in den kommenden Wochen und Monaten berücksichtigen, sagt Widmer. Da die Gesprächsatmosphäre bisher sehr konstruktiv sei, rechnet der Pressesprecher mit einem entsprechend guten Ergebnis. Klar ist schon länger, dass der früher genannte Zeitdruck nicht mehr auf Lindau lastet. Der Umbau muss entgegen erster Meldungen nicht bis zum Jahresende 2020 abgeschlossen sein.