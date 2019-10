Beim Aktionstag Polizei zeigt die Polizei in Lindau Präsenz und gibt Tipps

„Wir zeigen Einsatz“ – Unter diesem Thema hat die Polizei in ganz Schwaben einen Aktionstag abgehalten. Themenschwerpunkte bei den Lindauern war zum einen ein Infostand im Lindaupark zu den Themen Einbruch und Seniorenbetrug. Hier wurde anhand praktischer Beispiele einbruchssichere zertifizierte Fenster gezeigt und wie einfach andere Fenster auszuhebeln sein können, dazu berieten Ralph Müller und Bernd Vaupel Interessierte, während Uli Strodel und Ralf Uhle für Senioren zur Stelle waren, um diese zu beraten, wie sie sich gegen Enkeltricks und weitere Betrugsversuche wehrten können, die sich speziell an ältere Mitbürger richten. Auf dem Bodensee fand derweil eine gemeinsame Bootsstreife mit den österreichischen Kollegen statt. Am Nachmittag wurden dann am Grenzübergang Ziegelhaus und später am Autobahnzubringer große Kontrollen durchgeführt. Hier waren Beamte der Polizeiinspektion Lindau gemeinsam mit Kollegen aus Vorarlberg beteiligt. Die Kontrollen verliefen in eher entspannter Atmosphäre. Es ging vor allem darum, Präsenz zu zeigen, was vielen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, wie die Polizei mitteilt. Fotos: Christian Flemming