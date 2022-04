Beim Abbiegen kracht’s

Weil ein 22-Jähriger Lindauer beim Linksabbiegen einen zu engen Bogen gefahren ist, ist er gegen die Vorderseite eines anderen Autos geprallt. Ein Gesamtschaden von 13 000 Euro ist die Folge.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-jähriger Lindauer am späten Samstagabend gegen 21.20 Uhr mit seinem Auto auf dem Heuriedweg in Fahrtrichtung Rickenbacher Straße unterwegs. An der Einmündung Eichwaldstraße wollte er nach links in Richtung Therme abbiegen. Dort stand zeitgleich ein 46-jähriger Lindauer mit seinem Auto, der sich ordnungsgemäß zum Linksabbiegen eingeordnet hatte. Da der 22-Jährige in einem zu engem Bogen abbog, prallte er gegen die linke Vorderseite des stehenden Autos.

Durch den Zusammenprall entstand laut Polizei an den beiden Autos ein Gesamtschaden von 13 000 Euro, verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der 22-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.