Beide TSG-Teams sind am Wochenende richtig voll gefordert

Für die TSG Lindau-Zech steht am Sonntag, 18. November, in der Tischtennis-Landesklasse ein ganz wichtiges Match im Kampf um den Klassenerhalt auf dem Programm. Um 12 Uhr ist der TTC Tailfingen-Margrethausen in der Zecher Schulturnhalle zu Gast. Bereits am Abend zuvor spielt die TSG-Zweite in Scheidegg.

Nach gutem Saisonauftakt mit anschließenden, vermeidbaren Niederlagen steht die TSG-Erste derzeit auf Tabellenrang sieben - in Reichweite zu den Abstiegsplätzen. Zuletzt zeigten die Zecher gegen den Tabellenzweiten TSV Schemmerhofen beim 6:9 wieder eine sehr gute Leistung. Die Gäste vom Sonntag liegen auf dem neunten Rang, haben jedoch zwei Spiele weniger bestritten. Beide Teams konnten bisher einen Sieg erringen. Vor allem der Start in die Doppel wird am Sonntag sehr wichtig werden. Bei den beiden bisher besten Spielen führten die Lindauer nach den Eingangsdoppeln.

Die TSG-Zweite ist bereits am Samstagabend um 18.30 Uhr bei der SG Scheidegg zu Gast. In der Tischtennis-Kreisliga B läuft es für die Zecher wesentlich besser als für die Erste. Mit 7:1 Punkten führen sie diese Spielklasse an. Die Gastgeber stehen mit 5:3 Punkten auf einem nicht zu verachtenden vierten Tabellenplatz. Auch wenn die Lindauer voraussichtlich wieder mit einer starken Aufstellung antreten können, wird diese Partie kein Selbstläufer. Mit heftigem Widerstand der Allgäuer wird gerechnet.