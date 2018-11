Bei zwei Unfällen stoßen Fahrzeuge zusammen

Am Dienstag ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf dem Oberrengersweiler Weg, bei der Abzweigung in die Ludwig Kick Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor. Ein 59-jähriger Autofahrer bog nach links in die Ludwig Kick-Straße ab, übersah dabei den Vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Traktorfahrer und kollidierte mit diesem. An Auto und Traktor entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand, teilte die Polizei mit.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Blechschaden kam es am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf der Allwindstaße. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr aus der Grundstücksausfahrt der Villa Allwind heraus und übersah dabei eine vorfahrtsberechtigte 48-jährige Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem ein Sachschaden von insgesamt rund 3000 Euro an beiden Autos entstand. Verletzt wurde dabei niemand.