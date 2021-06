Bei Vortrags- und Exkursionsprogramm den Bodensee sowie die Moore und Tobel kennenlernen

Im Rahmen des Veranstaltungsprogramms auf der Lindauer Gartenschau bietet die Gebietsbetreuung Moore, Tobel, Bodensee des BUND Naturschutz ein Vortrags- und Exkursionsprogramm an. Es startet mit einer Exkursion am Satellitenstandort Hausbachklamm in Weiler.

Am Samstag, 12. Juni, ab 13 Uhr startet die naturkundliche Wanderung durch die Hausbachklamm. Sie führt durch die Schlucht, entlang des Hausbaches mit seinen Wasserfällen und dem tiefen Einschnitt an der Hohen Wand. Mit Gebietsbetreuerin Isolde Miller vom BUND Naturschutz geht es weiter zum Enschenstein und durch das Rothachtal zurück nach Weiler. Der Treffpunkt für die rund vierstündige Wanderung ist an der Kirche in Weiler.

Am Montag, 14. Juni, lädt Gebietsbetreuerin Isolde Miller um 17 Uhr zu einem rund einstündigen Vortrag über die Schätze am Bodenseeufer ein. Es geht dabei laut Pressemitteilung vor allem um das Bodenseevergissmeinnicht und seine Begleiter. Die Strandrasengesellschaften sind zwar meist sehr unscheinbar, aber einzigartig, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Eiszeitrelikte kommen sie so nur am Bodenseeufer vor. Gebietsbetreuerin Isolde Miller vom BUND Naturschutz stellt die kleinen Pflänzchen und ihren Lebensraum in einem Bildervortrag vor. Die Veranstaltung findet auf dem Gartenschaugelände am Regionalpavillon, Nähe Eingang Nord, statt.

Am Dienstag, 15. Juni, geht es in einem Vortrag um den Bodensee. Ab 17 Uhr stellt der Vorsitzende des Vereins der Freunde des Instituts für Seenforschung und des Bodensees und frühere Umweltminister von Baden-Württemberg Ulrich Müller vor, was man unter „Basiswissen Bodensee“ versteht. Er bringt dabei die Zuhörer zum Staunen, denn er liefert grundlegende Informationen zum Bodensee, die weit über das hinausgehen, was man glaubt zu wissen, erklären die Veranstalter. Der See habe eben viele Geheimnisse. Die Veranstaltung findet ebenso auf dem Gartenschaugelände am Regionalpavillon, Nähe Eingang Nord, statt.

Am Mittwoch, 16. Juni, zeigt ein Bildervortag die „Faszination Tobel, Wildnis pur in den Tobeln des Westallgäus“. Um 17 Uhr entführt Boris Mittermeier von der Fachstelle-Waldnaturschutz-Schwaben Einblicke in diese Wunderwelt und zeigt, dass die Tobel des Westallgäus ganz besondere Lebensräume sind. In den tief eingeschnittenen Schluchten finden nur wenige Eingriffe statt. So haben sich dort naturnahe Waldstrukturen mit Rückzugsgebieten für seltene Tier- und Pflanzenarten erhalten. Davon wird einiges zu sehen sein. Die Veranstaltung findet auf dem Gartenschaugelände am Regionalpavillon, Nähe Eingang Nord, statt.