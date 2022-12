Bei Tinto gibt es Fair-Trade-Kaffee aus Kolumbien

„Riechen Sie das Vanillearoma? Den Duft nach dunkler Schokolade, Orange und Mango?“ Diese Fragen werden nicht etwa bei einer Weinverkostung gestellt – nein, es geht um Kaffee. Genauer gesagt um fair gehandelten Kaffee aus Kolumbien, der El Paraiso heißt, Black Honey oder La Paz – der Friede.

In der Ludwigstraße 54, wo zuvor der Saftladen von Anne Sophie Zapf war, hat im September das Café der Kaffeerösterei Tinto von Magdalena und Thorsten Marx seine Pforten geöffnet.

In dem rund zehn Quadratmeter kleinen Laden auf der Lindauer Insel gibt es viele Kaffeespezialitäten, Zubehör für alle, die daheim gern selbst Barista sind, gemütliche Sitzgelegenheiten und garantiert gute Gespräche dazu. „Die Atmosphäre im Tinto ist schön. Unsere Gäste sind gut gelaunt, freuen sich auf eine besondere Tasse Kaffee und wollen viel über unser Projekt wissen“, freut sich Magdalena Marx.

Es beginnt als Hobby

Kaffee ist eine Leidenschaft des deutsch-kolumbianischen Ehepaares. Hobbymäßig haben sie sich schon länger mit dem Rösten von Kaffee beschäftigt. „Learning by Leidenschaft“, nennt Thorsten Marx ihren erworbenen Erfahrungsschatz.

Die Kurzarbeit in der Pandemie habe dazu geführt, dass sie aus ihrem Hobby ein größeres Hobby gemacht und mit einem Onlinehandel begonnen haben. Sie richteten sich im vergangenen Jahr in Hard ihre eigene Kaffeerösterei ein.

Es geht uns darum, diese kleinen Bauern zu unterstützen, die mit dem Kaffeeanbau ihre Familien ernähren. Magdalena Marx

„Wir stehen für fair gehandelten kolumbianischen Spezialitätenkaffee, handgeröstet am Bodensee“, sagt Thorsten Marx. Bei der Auswahl des Rohkaffees sei ihnen Qualität, Nachhaltigkeit und vollständige Transparenz wichtig. Dass sie ihren Kaffee aus Kolumbien, der Heimat von Magdalena importieren, war von Anfang an klar. Ebenso, dass es ausschließlich fair gehandelter Kaffee ist.

Welche Kaffeebauern sie unterstützen

Sie stehen im persönlichen Kontakte zu den Kaffeebauern. Sie haben selbst schon erlebt, mit wie viel Herzblut, Sorgfalt und Respekt vor gutem Boden sie ihren Kaffee in Lagen auf bis zu über 2000 Metern Höhe anbauen, pflegen, ernten. „Es geht uns darum, diese kleinen Bauern zu unterstützen, die mit dem Kaffeeanbau ihre Familien ernähren, und darum, fortschrittliche, umweltschonende Anbaumethoden zu fördern“, erklärt Magdalena Marx.

Volker Reichert kam zufällig zu den Kaffeeröstern dazu. Er war Kunde der ersten Stunde und bot seine Mitarbeit an. Und so habe sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt. „Sie ist organisch gewachsen, wie unser Kaffee“, sagt Thorsten Marx fröhlich. Volker Reichert ergänzt: „Ich finde das Konzept der beiden so spannend. Sie stellen die Bohne und die Farmer in den Vordergrund.“

Weil alle drei einen Brotberuf haben, darf die Kaffeerösterei Tinto ihr Herzensprojekt bleiben. Das wirkt sich aber auf die Öffnungszeiten des Café-Shops aus. Vorläufig hat das Tinto nur am Wochenende von jeweils 14 bis 17 Uhr geöffnet. Und natürlich immer, wenn der Kaffeesack vor der Tür steht. Ab dem Frühling werden die Öffnungszeiten erweitert.

Das sind Tipps für einen gelungenen Kaffee zu Hause von Julian Krause vom Muni-Café in Lindau.