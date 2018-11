Bei sieben Starts sieben Bestzeiten aufgestellt

Vergangenen Samstag ist in Kempten der Cambomare-Sprintpokal im Schwimmen ausgetragen worden. 425 Aktive aus 29 Mannschaften der Jahrgänge 2010 und älter testeten ihre Form bei ziemlich genau 2000 Starts. Die zwölf teilnehmenden Aktive des TSV Lindau starteten laut Vereinsbericht im Team durch und schwammen sich von Bestzeit zu Bestzeit.

Eduard Ejstrich (2006) war der herausragende Athlet im Lindauer Team. Bei sieben Starts erzielte er sieben Bestzeiten, wobei er über 100m Brust in 1:19,69 und 100m Freistil im 1:06,26 und 1:20 und 1:10 blieb. Außer über 50m Schmetterling und 50m Rücken gewann Eduard alle seine Starts. Über die Schmett- und die Rückenstrecke wurde er Zweiter, womit er mehr als die Hälfte – nämlich 50 Punkte – zum Gesamtpunkteergebnis beisteuerte. In der Sprintpokalwertung kam er hinter Justin Herthnek vom TV Lindenberg auf den zweiten Platz mit 914 Punkten.

Die älteste der Mannschaft, Anna-Lisa Allgaier (2000) erschwamm sich einen kompletten Medaillensatz. Sie siegte über 100m Freistil in 1:06,00, wurde über 100m Rücken in 1:21,66 zweite und schwamm sich über 100m Lagen auf Rang drei, was insgesamt 16 Punkte für das Mannschaftskonto erbrachten.

Lasse Batke (2003) sicherte sich durch zwei zweite Ränge über 100m Schmetterling (1:13,76) und 100m Freistil (1:03,31) Punkte. Vier Lindauer Aktive standen jeweils einmal auf dem Bronze-Treppchen. Matthis Debruyne (2004) schmetterte sich über 100m zu Bronze. Maximilian Garde (2004) steuerte ebenfalls Punkte aufs Lindauer Konto bei. Über 100m Rücken sicherte er sich den Stockerl-Rang und über 100m Freistil knackte er in 1:09,05 deutlich die magische 1:10-Marke. Punkte erkämpfte sich auch Lois Debruyne (2002) über 100m Schmetterling und Lars Rommelspacher (2003) über 100m Brust. Lars erschwamm sich bei all seinen Starts ausnahmslos Bestzeiten. Alexander Dullin (2003) schaffte zwar nicht den Sprung auf das Stockerl, doch mit Rang fünf über 100m Schmetterling erzielte er immerhin einen Punkte für die Mannschaft.

Lukas Wölfle (2002), Lisa Lienau (2005), Clara-Sophie Beck (2004) und Henriette Breunig (2005) schafften es zwar nicht in die Punkteränge, sammelten jedoch Wettkampferfahrung. Ingesamt kamen acht Lindauer Schwimmer über 100m Freistil zu Bestleistungen, wobei die 100m Freistil der letzte Wettbewerb des Tages waren. Das Lindauer Team kam in der abschließenden Pokalwertung auf einen guten elften Rang im Feld von 29 Teams. Es gewann Gastgeber TV Kempten vor dem TS Dornbirn und dem TV Immenstadt.