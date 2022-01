Bei Ladendiebin Betäubungsmittel aufgefunden

In einem Supermarkt in der Kemptener Straße in Lindau ist am Samstagnachmittag ein 13-jähriges Mädchen von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie sie Zigarettenpapier in ihrem Jackenärmel verschwinden ließ. Da sie die Ware laut Polizeibericht auch nicht an der Kasse bezahlte, wurde sie nach Verlassen des Supermarktes vom Ladendetektiv angesprochen. Dieser verständigte dann die Polizei.

Bei der Durchsuchung des Mädchens wurde in der Jacke ein Tütchen mit drei Gramm Marihuana aufgefunden. Das Mädchen gab gegenüber der Polizei an, dass das Marihuana einem ihrer Begleiter, einem bei der Polizei nicht ganz unbekannten 14-jährigen Jugendlichen aus Lindau, gehöre. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wurde dem 13-jährigen Mädchen ein Hausverbot ausgesprochen.