Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Beamte der Bundespolizei in Lindau haben am Montagabend gegen 18.45 Uhr einen 17-jährigen Jugendlichen im Bahnhof auf der Lindauer Insel kontrolliert. Nachdem der Jugendliche durchsucht werden sollte, versuchte er offenbar, einen verdächtigen Gegenstand verschwinden zu lassen. Nachdem die Polizeibeamten versuchten, an den Gegenstand in seiner Hand zu gelangen, wehrte er sich laut Polizeibericht gegen die Maßnahme. Gegen den Jugendlichen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die weitere Sachbearbeitung wurde durch die Lindauer Polizeiinspektion übernommen.