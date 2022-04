Bei Holzarbeiten: Mann rutscht steilen Abhang herunter und stirbt

Bei privaten Holzarbeiten ist ein 71-jähriger Mann am Dienstag, 12. April, gegen 12.30 Uhr in Schoppernau verstorben.

Nach Angaben der Polizei war der im 43-Grad-steilem Gelände mit dem Ansägen einer 35 Meter hohen Fichte beschäftigt. Als der Baum zu knicken begann, dürfte der Pensionist seine Position verändert haben, woraufhin er in dem nassen Gelände ausrutschte und in weiterer Folge 35 Meter den Steilhang hinabrutschte.

Sohn ruft nach dem Vater und bekommt keine Antwort mehr

Als der in der Nähe ebenfalls mit Holzarbeiten beschäftigte Sohn des Verunfallten auf Zurufen keine Antwort mehr von seinem Vater erhielt, suchte er nach ihm und fand ihn regungslos am Boden liegen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimierung durch den Sohn des Verunfallten wie auch durch die kurz darauf eingetroffenen Einsatzkräfte, erlag der 71-Jährige im Landeskrankenhaus Feldkirch seinen schweren Verletzungen.

Bergrettung war im Einsatz

Im Einsatz waren das Rote Kreuz Au, 13 Mann/Frau der Bergrettung Schoppernau, der Notarzthubschrauber „Robin1“ sowie die Polizeiinspektionen Bezau und Au mit jeweils zwei Beamten.

