Bei Harder laufen die Fäden zusammen

Zum zehnten Mal ist der Lindauer Sportjournalist Wolfgang Harder bei Olympischen Winterspielen dabei. Im südkoreanischen PyeongChang arbeitet der 60-Jährige in einer Doppelfunktion als „Head of Media“ sowohl für den Internationalen Rennrodelverband (FIL) als auch für den Schwesterverband im Bob & Skeleton (IBSF). „Diese Doppelfunktion, also Pressesprecher von gleich zwei Weltverbänden zu sein, ist ein absolutes Novum bei Olympia. Ich bin sehr gespannt auf diese Herausforderung“, sagte Wolfgang Harder.

In Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee der Winterspiele (POCOG) ist Harder als Kopf eines Teams von sieben Redakteuren und Fotografen für die Medienbetreuung im Alpensia Sliding Centre, verantwortlich. Außerdem füttern er und sein Team alle Social-Media-Kanäle der beiden Weltverbände.

Im Rennrodeln fallen in PyeongChang vier Entscheidungen (Damen, Herren, Doppel und Team-Staffel), drei im Bob (Zweier- und Vierer sowie Damen) und zwei im Skeleton (Damen und Herren). In PyeongChang kämpfen vom 9. bis 25. Februar 2018 fast 3.000 Athleten in 15 Sportarten und 102 Wettbewerben um insgesamt 306 Medaillen.

Wolfgang Harder ist seit Sarajevo 1984 immer bei Olympischen Winterspielen dabei gewesen. In Sarajevo und danach dann in Calgary (CAN / 1988), Albertville (FRA / 1992), Lillehammer (NOR / 1994) und Nagano (JPN / 1998) berichtete er für die Nachrichtenagenturen Sport-Informations-Dienst (SID), Deutscher Depeschendienst (ddp) und Allgemeiner Deutscher Nachrichtendienst (ADN). In Salt Lake City (USA / 2002) und Turin (ITA / 2006) amtierte der Freelancer für die jeweiligen Organisationskomitees. In Vancouver (CAN / 2010) und Sochi (RUS / 2014) fungierte er als Pressesprecher der FIL.

Seit 20 Jahren für die Rennrodler im PR-Einsatz

Wolfgang Harder arbeitet seit mehr als 20 Jahren im Bereich Pressebetreuung, seit 1997 für den Rennrodel-Weltverband FIL im Viessmann-Weltcup, 2010 kam dann noch die IBSF mit ihren Veranstaltungen im Weltcup hinzu. Dafür arbeitet ein eigenständiges Team, bestehend aus Redakteurin, Social-Media-Redakteur und Übersetzer.

Nach seinem Volontariat (1980 – 1982) beim SID arbeitete Harder dort in München. 1989 wechselte er als Sportchef zu ddp nach Bonn. 1992 erhielt die kleine Agentur von der Treuhand-Gesellschaft die ehemalige DDR-Nachrichtenagentur ADN zugesprochen. Harder ging als ADN-Sportchef nach Berlin, ehe er sich als Freier Journalist selbstständig machte. Seit dem Frühjahr 2015 wohnt er wieder in seiner Heimatstadt Lindau. (lz)