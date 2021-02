Auf der Insel in Lindau ist es am Wochenende zu einem Streit zwischen einem getrennten Paar gekommen. Laut Polizeibericht kam es zu hierbei zu Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Beleidigungen. Es entstand nur geringer Schaden, die beiden Beteiligten haben sich gegenseitig leicht verletzt. Das ehemalige Paar zeigte sich in der Folge gegenseitig an.