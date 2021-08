Wenn Fledermäuse durchs Schlafzimmer schwirren - Ein Lindauer berichtet

Wer in Lindau eine Fledermaus findet, kann sich an die untere Naturschutzbehörde und den Fledermausbeauftragten des Landesamtes für Umweltschutz, Rudolph Zahner, wenden. Ist die Fledermaus verletzt, ist die Tierärztin Barbara Zaltenbach-Hanßler, die ihre Praxis am Aeschacher Ufer hat, die richtige Ansprechpartnerin.