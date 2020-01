Bei Drogen-Razzia im Westallgäu auch Falschgeld gefunden

Marihuana, Amphetamin, LSD und Haschisch sowie eine größere Menge Falschgeld: Das alles haben Polizeibeamte bei einer gleichzeitigen Durchsuchung von mehreren Wohnungen im Westallgäu und in Wangen gefunden.

Wie die Polizei am Wochenende mitgeteilt hat, sind die Beamten der Lindenberger Polizei, der Lindauer Kriminalpolizei und anderer Dienststellen am frühen Freitagmorgen zeitgleich mit Durchsuchungsbeschlüssen an mehreren Wohnungen aufgetaucht. Angesichts des „Überraschungseffekts“ habe es keinen nennenswerten Widerstand gegeben. Neben zahlreichen Beweismitteln für laufende Strafverfahren haben die Polizisten verschiedene Drogen gefunden wie auch über Hundert falsche Geldscheine.