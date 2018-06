Bei der Therme gibt es keinen Plan B

Stadtratsmehrheit und Verwaltung setzen weiter voll auf die geplante Therme im Eichwald. Das ist im Stadtrat am Mittwochabend deutlich geworden. Oberbürgermeister Gerhard Ecker erklärte auf Nachfrage, dass er keine Alternative sehe.

Alexander Kiss (BL) wollte am Ende der Stadtratssitzung wissen, wie die Zukunft der Lindauer Bäder ausschaue, falls Investor Andreas Schauer mit seiner Therme scheitern sollte. Ein sichtlich genervter Oberbürgermeister Gerhard Ecker verwies auf das, was er offenbar zuvor bereits in nicht öffentlicher Sitzung gesagt hatte: „Ich werde keinen Plan B veröffentlichen.“

Pläne liegen öffentlich aus

Wie die Stadtratsmehrheit geht Ecker also zunächst von einem erfolgreichen Verfahren aus. Dabei liegen der Stadt inzwischen die Entwürfe des Vertrags vor, den Lindau mit dem Investor schließen will. Wie vom Stadtrat beschlossen, sind die derzeit zur Prüfung bei einem von der Stadt beauftragten Juristen. Bäderchef Florian Schneider erwartet die Mitte März zurück. Spätestens ab 20. März werde jeder Stadtrat die Möglichkeit bekommen, die Vertragsentwürfe einzusehen und durchzuarbeiten.

In der Stadtratssitzung am 29. März sollen die Stadträte darüber abstimmen und mit ihrer Zustimmung den Weg für den Bau eines gemeinsamen Bades mit Stadt und Investor ebnen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass der Stadtrat in der gleichen Sitzung das Verfahren für den nötigen Bebauungsplan offiziell starten kann. Die Pläne sind anschließend vier Wochen lang öffentlich auszulegen, damit neben Behörden und Einrichtungen wie dem Bund Naturschutz auch Bürger Stellung nehmen können. Mit den zu erwartenden Einwänden muss sich der Stadtrat anschließend befassen, sonst kann es kein Baurecht geben.

Verwaltung erwartet im Frühsommer Baugenehmigung

Die Verwaltung geht nach wie vor davon aus, dass die Baugenehmigung im Frühsommer vorliegt. Chefstadtplaner Christian Herrling berichtete von Gesprächen mit der Regierung von Schwaben, die inzwischen eingeschaltet ist, weil die Stadt für den Neubau der Therme Bäume im Landschaftsschutzgebiet fällen will. Wenn die Baugenehmigung vorliegt, werde Lindau einen Antrag auf Sondergenehmigung stellen, um die Bäume auch außerhalb der gesetzlichen Fällzeiten abholzen zu dürfen. Bereits im Umweltausschuss vergangene Woche hatte die Verwaltung berichtet, dass sie jetzt Maßnahmen ergreifen werde, um im Sommer die Sondererlaubnis zu erhalten. Dazu gehört das Versperren von Nisthöhlen und das Aufhängen von Ersatznistkästen in der Umgebung. Im Sommer werde es dann eine Prüfung geben, an deren Ende die übergeordneten Behörden über das Fällen der Bäume entscheiden.

Max Strauß (BL) beantragte, dass die Stadt vor dem Antrag auf Fällen im Sommer auf jeden Fall eine ausführliche Umweltverträglichkeitsprüfung vornehmen soll, wenn die nicht sowieso gesetzlich erforderlich ist. Die Verwaltung werde das prüfen und im März auf die Tagesordnung setzen, sagte OB Ecker zu.

Widmer weist Vorwurf zurück

Herrling hatte nochmal berichtet, dass die Stadt tatsächlich die Bäume eigentlich noch im Februar fällen wollte und deshalb einen entsprechenden Antrag ans Landratsamt gestellt hatte. Zu dem Zeitpunkt haben die Verantwortlichen offensichtlich nicht gewusst, wie streng die Regeln für das Baumfällen im Landschaftsschutzgebiet sind. Das räumte Herrling indirekt ein. Während Kiss forderte, die Verwaltung sollte ihre Fehler in einer Pressemitteilung deutlich darstellen, wies Pressesprcher Jürgen Widmer darauf hin, dass die Verwaltung bereits eingeräumt habe, dass sie die Bäume fällen wollte, und zwar nach Genehmigung eines entsprechenden Antrags. Den Vorwurf, die Stadt hätte heimlich Fakten schaffen wollen, wies Widmer erneut vehement zurück.

