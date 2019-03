Bei den EV Lindau Islanders wird gefeiert

Dass die EV Lindau Islanders gegen den haushohen Favoriten Tilburg Trappers überhaupt in ein viertes Play-off-Spiel gehen, hat kaum einer erwartet. „Wir haben vor der Serie gesagt, dass ein zweites Heimspiel gegen Tilburg etwas Außergewöhnliches wäre“, sagt Sascha Paul, Sportlicher Leiter der Islanders. „Wir haben unser Ziel erreicht.“ Gefeiert wird beim Eishockey-Oberligisten am Freitag so oder so, egal, wie die Partie (19.30 Uhr) ausgeht. Bei einer Niederlage wäre die Saison für Lindau beendet, bei einem Sieg gäbe es am Freitag das alles entscheidende fünfte Spiel in den Niederlanden.

Nach dem sensationellen 3:2-Sieg nach Verlängerung in Tilburg im ersten Spiel der Play-off-Serie gab es zwar zu Hause eine 2:5-Niederlage sowie am Dienstag in Tilburg eine 1:6-Pleite. Aber entmutigen lassen wollen sich die Islanders mit dem Rücken zur Wand nicht. „In den Play-offs ist alles möglich, das haben wir ja gesehen“, meint Paul. „Wir werden nicht mit dem Gedanken ins Spiel gehen, dass es das letzte sein könnte.“ Die Islanders hoffen dabei noch einmal auf eine Kulisse wie im ersten Heimspiel, als 1100 Zuschauer in die Eissporthalle am Eichwald kamen. „Für die Spieler wäre es toll, wenn die Halle einmal ausverkauft wäre“, sagt Paul. Dann müssten 1250 Zuschauer kommen. „Die Jungs hätten sich das für ihre harte Arbeit verdient.“

Diese harte Arbeit sah in dieser Woche so aus: Nach der Rückkehr nach Lindau am Mittwochvormittag gegen 7 Uhr waren manche Eishockeyspieler bereits um 8 Uhr wieder beim Arbeiten. „Tja, so ist das halt im semiprofessionellen Sport“, meint Paul. Es sind schließlich Play-offs, und das zum ersten Mal in der Geschichte des EVL. Da nimmt man auch als Sportler einiges auf sich. Aber nicht nur als Sportler – auch für die Verantwortlichen der Islanders sind die Play-offs etwas Besonderes. Daher ist für den Vorsitzenden Bernd Wucher – unabhängig vom Ausgang am späten Freitagabend – klar: „Wir feiern, so oder so.“

Neue Saison wird schon geplant

Ab 18 Uhr können die Fans in die Eishalle, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Sowohl Paul als auch Wucher hoffen auf das zweite Lindauer Wunder in dieser Serie. Nebenbei arbeiten beide mit Trainer Chris Stanley aber auch schon am Kader für die kommende, dann vierte Saison in der Eishockey-Oberliga. Auch für diese Gespräche sind die Play-off-Spiele nützlich. „In den Play-offs zeigt sich, welche Spieler die Nerven bewahren“, meint Wucher.

Soll heißen: Hier können sich die Lindauer natürlich auch für einen Vertrag in der kommenden Saison empfehlen. Oder haben dies bereits getan. „Die ersten Gespräche mit Spielern hat es gegeben, die ersten Vertragsverlängerung sind fast eingetütet“, meint der Sportliche Leiter. Konkrete Namen will er aber noch nicht nennen. „Wir wollen um den Trainer herum eine gute Truppe aufstellen.“ Stanley wird nur noch in den Play-offs als Spielertrainer auf dem Eis stehen, in der neuen Saison ist der Kanadier nur noch Trainer.

Das ist aber noch Zukunft. Die Gegenwart heißt Tilburg, sie heißt zweites Play-off-Heimspiel. „Regensburg ist in drei Spielen ausgeschieden und galt als Aufstiegsfavorit“, sagt Paul. Auch das soll wieder verdeutlichen: In den Play-offs ist alles möglich. Die EV Lindau Islanders werden es genießen. So oder so.