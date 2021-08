Bei den Aktionswochen „WasserReich“ des Landkreises Lindau dreht sich alles um das vielfältige Element.

Wasser hat die Landschaft des Landkreises Lindau seit jeher geprägt. Entlang der „Westallgäuer Wasserwege“ springen Bäche über Wasserfälle, gurgeln Flüsse durch liebliche Täler und bieten kleine Moorseen beschauliche Anblicke. Rund um Lindau dominiert der Bodensee die Landschaft. Während der Aktionswochen „WasserReich“ von Donnerstag, 12. August, bis Mittwoch, 25. August, wird das Thema auch am Regionalbeitrag des Landkreises Lindau auf der Gartenschau „Natur in Lindau“ auf vielfältige Weise aufgegriffen.

Das Wasser dient den Menschen in der Region seit jeher als Lebensader. Es wird genutzt als Trinkwasser, die Landwirte bewässern ihre Felder und tränken ihr Vieh. In früheren Zeiten wurden damit außerdem Mühlen betrieben und Elektrizität erzeugt. Am und im Wasser leben viele seltene Tier- und Pflanzenarten. Wer mehr über die Bedeutung von Wasser im Landkreis erfahren möchte, kann die neue Landkreis-App „FacettenReich“ herunterladen – verfügbar in den gängigen App-Stores. An der Wasserwege-Erlebnisstation am Abenteuerspielplatz in der Hausbachklamm bei Oberreute, erreichbar über die Westallgäuer Wasserwege 9 und 10, lernt der Nutzer Wissenswertes über die wertvolle Naturlandschaft und kann die Hausbachklamm aus der Sicht eines Vogels erleben.

„Wasser ist Leben“ – Wie beim Gärtnern Wasser gespart werden kann, lernen Gäste bei einem Fachvortrag am Donnerstag, 19. August, am Regionalbeitrag des Landkreises auf der Gartenschau. Während der Themenwochen „WasserReich“ wird das Thema Wasser zudem von zahlreichen Künstlern aufgegriffen, die Ausstellungen und Mitmach-Aktionen anbieten. Auch Pfarrer Sebastian Kneipp darf nicht fehlen: 200 Jahre Kneipp werden in diesem Jahr gefeiert. Daher stellt der Kneippverein Scheidegg am Montag, 16. August, die fünf Kneippschen Säulen vor und berät zum richtigen Kneippgenuss.

Lohnenswert ist auch ein Besuch bei den „Freunden der Gartenschau“. An den beiden Satellitenstandorten Hausbachklamm in Weiler und Scheidegger Wasserfälle kann man das Wirken des Wassers aus nächster Nähe beobachten. Mit etwas Glück kann man in der Klamm auch die Wasseramsel, den einzigen einheimischen Singvogel, der tauchen und schwimmen kann, entdecken.