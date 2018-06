Bei Christian Springer haben Hardcore-Deppen nichts verloren

Turbo-Bayer Christian Springer kommt am Freitag, 29. Juni, mit seinem Programm „Alle machen, keiner tut was“ ins Lindauer Zeughaus . „Er steht auf der Bühne und erzählt. Das haut rein, das sitzt. Seine lässige Art, Kabarett zu machen, ist nichts für Hardcore-Deppen“, so heißt es in der Ankündigung. Springer, Moderator der Kultsendung „Schlachthof im BR, fordere seine Zuhörer zum Mitdenken auf. „Er ist wütend, rotwangig, bös und höchst skurril und reißt so sein Publikum mit.“ Springers Zielscheibe sind die „Gschaftlhuber“, und alle die, die nach unten treten. Es gibt nur noch wenige Karten. Diese kosten 2 1 Euro, ermäßigt 16. Karten gibt’s in „Die Handlung“, Fischergasse 4, an weiteren bekannten Vorverkaufsstellen wie dem Lindaupark, dem Stadttheater, der Tourist-Info sowie im Internet unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf. Foto: dpa