Begeisterte SCHOOLBIKER am Bodensee-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dass Radfahren am BOGY (Bodensee-Gymnasium) groß geschrieben wird, das ist nicht erst seit der jährlichen Teilnahme der Schule am Stadtradeln hinlänglich bekannt. Auch unter den Aktionen der Umwelt-AG „GreenTeam“ findet sich im Verlauf jedes Schuljahres immer wieder der Aufruf an die Schulgemeinschaft, die Schule via Drahtesel nachhaltig und emissionsfrei zu erreichen. Für diese ausgelobten klimaneutralen Wettbewerbe lassen sich sehr viele BoGyanerinnen und BoGyaner gewinnen. Inzwischen erfreut sich darüber hinaus das Wahlfach „Mountainbike“ am Bodensee-Gymnasium unter Leitung der Oberstudienrätinnen Anne Brockmann und Christiane Huber großer Beliebtheit bei den Zehn- bis Vierzehnjährigen.

Endlich ist es nun amtlich: Das Bodensee-Gymnasium wurde offiziell zur SCHOOLBIKERS-Schule ernannt! Damit würdigt Michael Kreil, Schulbeauftragter der AKTIONFahrRad! – Bayern, das Engagement der Schule im Bereich Fahrradfahren: „Indem ihr eure Schüler*innen auf die Räder bringt, leistet ihr einen großen Beitrag zur Vermeidung von Unfällen im Straßenverkehr, tragt zur Verkehrswende und damit zum Klima- und Umweltschutz bei und bekämpft gleichzeitig den Bewegungsmangel. Damit erfüllt ihr wichtige, übergeordnete Bildungsziele! Vielen Dank für diese hervorragende Arbeit!“ lobt Kreil die Schulfamilie.

Die BOGY-Biker werden natürlich auch weiterhin fleißig in die Pedale treten und alle BoGyaner motivieren, aktiv an SCHOOLBIKERS-Aktionen und öffentlichen Radaktionen wie dem Stadtradeln teilzunehmen. Im Sommer 2023 heißt es Daumen drücken: Denn für die Schüler*innen des gut besuchten Wahlfachs „Mountainbike“ steht sogar der erste Schulsportwettkampf auf Bezirksebene an. Wir wünschen schon heute viel Erfolg!