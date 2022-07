Beate Schulz schwimmt zur Vizemeisterschaft

Als einzige Vertreterin des TSV Lindau hat Beate Schulz am vergangenen Wochenende bei der deutschen Masters Meisterschaft im Freiwasserschwimmen teilgenommen. Dabei erzielte die Lindauerin ein positives Resultat und schlug als Zweite ihrer Altersklasse 50 (AK50) an der Anschlagmatte an.

Nach vielen Jahren wurde diese Meisterschaft getrennt von der Jugend und der offenen Klasse durchgeführt, wodurch Schwimmer in der Mastersklasse (Wettkampfklasse für ältere Sportler, Anm. d. Red.) wesentlich bessere Bedingungen durch optimale Startzeiten hatten. Ausrichter der dadurch auch kleineren und übersichtlicheren Meisterschaft war der WSV Großkrotzenburg am See Freigericht. Insgesamt 275 Teilnehmer aus 134 Vereinen hatten 375 Meldungen zu den beiden Einzelwettbewerben über 2500 Meter und 5000 Meter Freistil sowie der 3x1250 Meter Staffel abgegeben.

Hohe Teilnehmerzahl

Die äußeren Bedingungen bezüglich Wetter und Wassertemperatur waren an beiden Tagen optimal. Gestartet wurde mit der kürzeren der beiden Einzelstrecken am Samstag, die doppelte Distanz wurde am Sonntag ausgetragen. Schulz vom TSV Lindau mischte jeweils zweimal mit, da sich die Lindauer Langstreckenexpertin für beide Strecken meldete. Mit 15 Teilnehmern in der AK50 starteten überhaupt so viele Teilnehmer wie noch nie über solch eine lange Strecke. Schulz kam letztlich mit einer Zeit von 38:28,43 Minuten und vielen blauen Flecken fünf Sekunden hinter der Zweitplatzierten als Vierte ins Ziel. Tags darauf legte sie die doppelte Distanz, fünf Kilometer, wesentlich konzentrierter zurück und beendete den Wettkampf nach einer Stunde, 18 Minuten und 54,15 Sekunden als Zweite der AK50.