Tanzen ohne Maske: Beamte kontrollieren Nachtclub in Vorarlberg - 150 Anzeigen

Die Polizei hat am späten Samstagabend einen Nachtclub in Koblach in Vorarlberg kontrolliert. Die mehr als 100 Feiernden standen laut Polizeibericht dicht aneinander gedrängt und tanzten ohne Mund-Nasen-Schutz.

Die Beamten kontrollierten demnach alle Gäste beim Verlassen des Lokals auf die geltenden Corona-Maßnahmen. Insgesamt wurden rund 150 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstattet. An der Kontrolle beteiligten sich acht Streifen der Bundespolizei.