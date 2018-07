Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kommt nach Lindau

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kommt an diesem Freitag nach Lindau. Dabei tritt er abends sowohl in Lindau als auch in Wasserburg öffentlich auf.

Prominenten Besuch bekommen die Ortsverbände Lindau und Wasserburg, die am Freitag ihre Sommerfeste feiern. Denn Innenminister Joachim Herrmann will dort im geselligen Rahmen Interessierten Rede und Antwort zu aktuellen politischen Themen stehen. Die Lindauer CSU erwartet den Minister gegen 19 Uhr im Strandcafé des Lindenhofbades. Zwei Stunden später will Herrmann auch beim Sommerfest der Wasserburger CSU auf der Terrasse des Segelclubheims auf der Halbinsel zum Gespräch bereitstehen.

Nachmittags schaut Innenminister Herrmann bereits bei der neuen Grenzpolizei in Lindau vorbei und stattet dem Clubheim des Lindauer Seglerclubs einen Besuch ab. Dabei wollen die Verantwortlichen des LSC dem Minister das Konzept des Segelschulungszentrums vorstellen, das der Verein in der alten Schiffswerfte plant. Diese Termine finden allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.