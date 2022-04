Bayern 2 präsentiert: Der Salzburger Stier 2022 in Lindau

Mit Christoph Fritz beschließt der Lindauer Zeughausverein am 22. Mai. das einwöchige Kabarett-Festival rund um den Salzburger Stier auf der Bühne des Zeughauses. In seinem ersten Kabarettprogramm präsentiert Christoph Fritz ein Feuerwerk der pointierten Hoffnungslosigkeit und gewährt Einblicke in seine Lebensgeschichte und Gedankenwelt.

Alles begann in einer kleinen ländlichen Gemeinde, in der Veganismus als Einstiegsdroge zur Homosexualität gilt. Seine Kindheit war geprägt von exzessivem Graben und sein Erwachsensein von irgendetwas Anderem. Das seinem Alter hinterher hinkende Gesicht der ständige Begleiter. Schlussendlich schafft er es sogar, den Bogen so weit in die Gegenwart zu spannen, dass der Pfeil der Wahrheit die Herzen der Zuschauer durchdringt und ihn blutüberströmt auf der Bühne zurücklässt. Oder auch nicht.

Was bleibt ist nichts weiter als die absolute Erkenntnis: Christoph Fritz ist das jüngste Gesicht. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr, der Saal öffnet um 19.15 Uhr. Karten kosten 21 Euro, ermäßigt 18 Euro und sind erhältlich an der Theaterkasse Lindau, im Lindaupark, an jeder Reservix-Vorverkaufsstelle sowie unter www.zeughaus-lindau.de