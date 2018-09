Bayerisches Bodenseeobst hat nun ein eigenes Siegel

Die Bayerischen Bodenseeobstbauern dürfen in Zukunft ihre Produkte mit dem Siegel „Geprüfte Qualität – Bayern“ kennzeichnen. Das teilt das Büro des CSU-Landtagsabgeordneten, Eric Beißwenger, in einem Schreiben mit.

Die Bezeichnung blieb ihnen bisher verwehrt, weil das Obst zwar in Bayern angebaut wird, aber in Baden-Württemberg gelagert und verpackt wird, da Lager- und Abpackmöglichkeiten auf bayerischer Seite nach Auskunft der Beteiligten in der Region nicht vorhanden seien. Das Programm schreibt zusätzliche Anforderungen an die Produktqualität sowie klare Auflagen an Produktion und Verarbeitung vor, deren Einhaltung von zugelassenen, privatwirtschaftlichen Zertifizierungsstellen und unter staatlicher Aufsicht kontrolliert wird.

Mit dem Allgäuer Landtagsabgeordneten Eric Beißwenger konnten die Obstbauern nun einen Verbündeten für ihr Anliegen gewinnen. „Unsere Bauern pflegen und prägen unsere Kulturlandschaft“, so Beißwenger, im Bayerischen Landtag in den Ausschüssen Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Umwelt und Verbraucherschutz, „jeder Einsatz für die bäuerliche Landwirtschaft ist gerechtfertigt, das sind wir unseren Landwirten schuldig“. Nach mehreren Vorgesprächen und Terminen im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten fand auch eine Sitzung des GQ-Lenkungsausschusses statt. Dieser unterstützt das Ministerium in der Weiterentwicklung des Programms. Mitglieder sind unter anderem die bayerischen Verbraucherschutzeinrichtungen (Verbraucherzentrale Bayern, Verbraucher-Service Bayern), Fachbehörden wie die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft und das Ministerium selbst.

Im Lenkungsausschuss hatte man beschlossen, zunächst einen Vor-Ort-Termin in der Packstation zu vereinbaren. „Allein die Tatsache, dass unser Anliegen nicht abgelehnt wurde, werteten wir damals schon als ersten Erfolg für unsere Landwirte in der Bodenseeregion“, wird Beißwenger in der Pressemitteilung zitiert, „dass wir jetzt die vollen Zusagen haben, freut uns alle sehr“. Auch Martin Nüberlin, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft Lindauer Obstbauern, ist dankbar: „Dank unseres gemeinsamen Einsatzes haben wir unser Ziel erreicht, wir danken unserem Abgeordneten und den Ministerium , allen voran unserer Ministerin.“