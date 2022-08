Bayerische Freiwassermeisterschaft: Schwimmer des TSV Lindau beweisen Stärke

Die letzte bayerische Freiwassermeisterschaft der Saison startete in der Vorwoche im Wörthsee bei München. Dort war ein kleines Team der Lindauer Schwimmer gemeldet und stieg auch sehr erfolgreich aus dem See.

Gut 300 Teilnehmer aus 54 Vereinen, darunter auch Athleten aus Österreich, der Schweiz und Australien, hatten sich zu den verschiedensten Strecken von 2,5 Kilometer bis 7,5 Kilometer gemeldet. Beim 5-Kilometer-Rennen ging Beate Schulz an den Start. Abermals bewies die Schwimmerin des TSV 1850 Lindau ihre Stärke und schlug – wie bereits schon mehrfach in dieser Saison – als Erste der Altersklasse 50 an.

Komfortabler Sieg für Lois Debruyne

Im Bayerncup über 2,5 Kilometer traten drei Jungs des TSV 1850 Lindau an. Der jüngste im Bunde, Maximilian Schnabel (Jahrgang 2005), erreichte als Dritter seines Jahrgangs den Zielanschlag. Im Jahrgang 2003 schlug Lasse Batke als Zweiter an. Beide hatten jeweils Schwimmer vom Freiwasserstützpunkt Würzburg vor sich. Der Älteste des Trios, Lois Debruyne, der bereits in der Altersklasse 20 startet, siegte sogar mit einem komfortablen Vorsprung auf den Nächstplatzierten. So strahlten am Ende des Wettkampfes alle Lindauer Aktiven samt Abteilungsleiter und Coach Wilfried Fuchs, denn schließlich hatte es jeder zu einer der begehrten Medaillen geschafft.