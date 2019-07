Baustellenfahrzeug nimmt Radlerin die Vorfahrt

Der Fahrer eines Baustellenfahrzeugs hat am Montag kurz um 8.24 Uhr beim Abbiegen Richtung Reutin eine 38-jährige Radfahrerin übersehen. Es kam laut Polizei zwar nicht zur Kollision, die Frau stürzte aber auf die Straße und hat sich bei dem Sturz leicht verletzt. Anschließend fuhr der Fahrer des Baustellenfahrzeugs weiter, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Der Schaden am E-Bike ist bisher nicht bekannt.

Die 38-Jährige fuhr mit ihrem E-Bike den Langenweg in Lindau in Fahrtrichtung Reutin entlang, als das Baustellenfahrzeug die Laubeggengasse entlang in Richtung des Langenwegs befuhr. An der Einmündung der Laubeggengasse in den Langenweg bog der Fahrer des Baustellenfahrzeugs nach rechts Richtung Reutin ab. Die vorfahrtsberechtigte Radlerin musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch die Vollbremsung stürzte sie, was der unbekannte Fahrer laut Polizeibericht auch wahrnahm. Er hielt mit seinem Baustellenfahrzeug an und rief aus dem Fenster, dass er die 38-Jährige nicht gesehen habe.