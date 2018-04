Baustelle bremst nicht nur den Stadtbus aus

Seit ein paar Tagen müssen Autos vor einer Baustelle in Schönau warten. Grund ist ein Reihenhaus, das dort entsteht. Nicht nur der Stadtbus muss deshalb dort in der Schlange warten.

Stadtbus-Betriebsleiter René Pietsch stöhnt, als die Lindauer Zeitung ihn am Donnerstagmittag nach der Baustelle befragt. Denn am Mittwochnachmittag hat die halbseitige Sperrung das Bussystem gehörig in Verzug gebracht. Die Staatsstraße ist kurz hinter dem Ortseingang aufgerissen. Ampel lassen die Autos wechselseitig an der Baustelle vorbei.

Beim Stadtbus sind die Linien 2 und 3 nach Unter- und Oberreitnau betroffen. Vor allem der Kurs nach Oberreitnau ist zeitlich so eng, dass die Minuten Wartezeit auf dem Hin- und Rückweg das Bussystem schnell eine Viertelstunde in Verzug bringen. Genau das sei passiert, sagt Pietsch, der hofft, dass zumindest diese Baustelle schnell wieder verschwindet. Denn die Stadtbusse leiden sowieso unter den vielen Baustellen derzeit in Lindau.

Auch wenn es sich um eine Staatsstraße handelt, liege die Verantwortung für diese Baustelle nicht beim Staatlichen Bauamt, erklärt Werner Schmid, der bei der Kemptener Behörde für den Landkreis Lindau verantwortlich ist. Es gehe vielmehr um ein privates Bauvorhaben, denn auf dem Grundstück einer früheren Schreinerei in Schönau entsteht ein Reihenhaus. Die Baustelle diene dazu, die Kanal-Hausanschlüsse für diesen Neubau zu erstellen. Die Baustelle soll laut Schmid schnell wieder zugeschüttet werden, so dass der Verkehr dort ungestört laufen kann: „Die Verkehrsbehörde der Stadt Lindau hat hierfür eine verkehrsrechtliche Anordnung ausgestellt, die der Firma erlaubt, die Arbeiten bis 27. April an maximal sechs Arbeitstagen unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung durchzuführen.“