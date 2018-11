Baumpfleger bohren Löcher rund um die Platanen

Unter der Baustelle Inselhalle und Parkhaus haben die zehn Platanen vor dem Parkhaus sowie die ganze Baumreihe entlang des Kleinen Sees gelitten, denn der Boden wurde dadurch sehr verdichtet. Zusätzlichen Stress bekamen auch all diese Bäume durch die Trockenheit in diesem Jahr. Daher haben sich die Lindauer Baumpfleger daran gemacht, Löcher um die Bäume zu bohren und mit Pressluft sowie einem Humus-Wassergemisch das Ganze etwas aufzulockern. „Damit können wir die Schäden nur bedingt beheben“, räumt Baumpfleger Markus Zetzmann (Bild) ein, aber vor allem bei den Platanen sieht er große Chancen, dass die mit der Verdichtung noch ganz gut umgehen können, deren Wurzeln fänden schon einen Weg. Mit der Pressluft sollen die Wurzeln der Bäume besser an Sauerstoff kommen können, daher werden die Bohrlöcher anschließend mit einem Granulat gefüllt, das einerseits weiter Luft hineinlässt, andererseits mit einem Langzeitdünger vermischt ist, der sich nach und nach auflöst. Foto: Flemming