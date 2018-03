Baumfällaktion führt zu Staus in Aeschach

Vor allem in Aeschach ist es am Donnerstag zu Staus gekommen. Grund waren Baumfällarbeiten in der Kolpingstraße. Die Arbeiten sollen am Donnerstagabend gegen 20 Uhr abgeschlossen sein. Im Frühsommer kommen weitere Behinderungen.

Bevor Stadt und Bahn mit den Bauarbeiten für die Unterführung Bregenzer Straße beginnen und diesen Bahnübergang damit für immer für den Autoverkehr schließen, plant das Staatliche Bauamt Kempten noch eine Sanierung der Brücken der Staatsstraße über die Ach und über die Hundweiler Straße. Denn in der Zeit kann der Verkehr nicht über diesen Abschnitt der Kolpingstraße laufen. Um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sind die Arbeiten im Frühsommer geplant, also wenn die Unterführung Langenweg bereits für den Verkehr freigegeben ist, aber bevor die Bregenzer Straße gesperrt wird. Erste Vorbereitung für diese Maßnahme ist das Fällen der Bäume dort. Betroffen sind vor allem Hainbuchen und Ahorn, die man ab 1. März nicht mehr fällen darf.

Nördlich der Kolpingstraße sind weitere Bäume zu roden, da die Stadt dort eine Lärmschutzwand errichten muss. Die ganze Maßnahme gehört zum Gesamtprojekt Beseitigung Bahnübergang Langenweg/Bregenzer Straße, so hat es die Stadt in einer Pressemitteilung geschrieben. Nach Fertigstellung der Lärmschutzwand soll es, wenn möglich, Ersatzpflanzungen geben. Wenn die nicht ausreichen, wird die Stadt den Eingriff über das Öko-Konto ausgleichen.

Da die Kolpingstraße in diesem Bereich während der Fällarbeiten halbseitig gesperrt ist, kann der Verkehr nur mit Ampelbetrieb wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden. Der Stadtbus kann aber die Ampeln ansteuern, die Verantwortlichen hofften deshalb, dass er in seinem Takt nur geringfügig gestört werden sollte. Doch im Laufe des Tages erwies sich, dass auch die Busse etwa eine Viertelstunde Verspätung hatten.

Andererseits ist es nicht nur im morgendlichen Berufsverkehr in Folge der Baustelle zu erheblichen Staus gekommen. So standen die Autos am Donnerstagvormittag vor allem auf der Friedrichshafener Straße in einer Schlange, die bis hinter das Krankenhaus reichte.