Bauhofschulung stößt auf reges Interesse

Lindau, 13. April 2022: Der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu e.V. (LPV) hat in enger Zusammenarbeit mit dem Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege Bernd Brunner die erste von drei geplanten Bauhofschulungen zu dem Thema „Gehölz- und Streuobstpflege im kommunalen Bereich – Tipps für die Praxis, gut und einfach“ durchgeführt. Die anwesenden Bauhofmitarbeiter zeigten reges Interesse an der Veranstaltung, welche in der Versuchsstation für Obstbau Schlachters stattfand. Die Schulungen sind ein Teil des Natürlich-Bayern-Projekts „Heimische Blütenpracht – Unsere Kommune macht´s“, welches die ökologische Aufwertung kommunaler Grünflächen zum Ziel hat. In den weiteren Schulungen sollen unter anderem die Ernte von gebietsheimischem Saatgut auf artenreichen Wiesen und die ökologische Grünflächenpflege vorgestellt werden.

Hecken, Feldsäume, Streuobstbäume und artenreiche Wiesen sind sehr wichtige Strukturen in der Landschaft und tragen einen großen Teil zur Biodiversität bei. Sie verschwinden durch beispielsweise eine intensivierte Bewirtschaftung der Flächen in alarmierender Geschwindigkeit. Insekten und viele andere Tiergruppen sind jedoch auf diese Kleinstrukturen angewiesen. Kommunale Flächen bieten ein großes Potential für Kleinstrukturen. Daher ist es dem LPV und dem Kreisfachberater ein großes Anliegen, die Mitarbeitenden der Bauhöfe im Landkreis Lindau für das Thema zu sensibilisieren und Praxistipps für eine ökologische und biodiversitätsfördernde Flächenpflege zu geben.

„Eine geänderte Flächenpflege spart durch beispielsweise eine weniger häufige Mahd oder das Liegenlassen von Totholz oft nicht nur Zeit, sondern auch Geld.“, sagt Julia Greulich vom LPV. Auf eine Einführung in die Thematik folgt für die Bauhofmitarbeiter ein ausgiebiger Praxisteil. Neben dem aus ökologischer Sicht richtigen Schneiden einer Hecke, wird unter anderem der Obstbaumschnitt besprochen und demonstriert. Da im Landkreis Lindau in den nächsten Jahren im Zuge des Streuobstpakts viele Streuobstbäume gepflanzt werden sollen, wird dieses Thema auch bei den Kommunen an Relevanz gewinnen.

„Ich möchte, dass Sie heute nach Hause gehen und sagen, so hat mir noch niemand das Baumschneiden beigebracht.“, sagt Bernd Brunner. Dieses Ziel scheint erreicht, da nach positiver Rückmeldung schon einige Zusagen für die nächste Schulung am 12. Mai eingingen.