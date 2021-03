Am Montag, gegen 11.45 Uhr, ist es auf einer Baustelle am Wasserhochbehälter in Streifelsfingen zu einem Unfall gekommen. Ein Gerüst klappte komplett zusammen und begrub zwei Arbeiter unter sich. Mithilfe der Kollegen konnten die beiden Männer befreit werden und selbstständig den Arbeitsbereich verlassen. Beide wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungsgruppe der PI Lindau übernahm die Ermittlungen.