Bauernhof Rogg tut jede Menge für den Klimaschutz

Energieeffizienz und Klimaschutz stehen bei der Familie Rogg in Lindau schon seit langem an oberster Stelle bei der Bewirtschaftung ihres Bauernhofs im Lindauer Stadtteil Oberreitnau. Und jetzt steht es auch, für jeden sichtbar, an ihrer Hoftür. Denn als ersten Betrieb in ganz Bayern hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) zusammen mit dem Beraternetzwerk „LandSchafftEnergie“ dem Bauern- und Ferienhof dieses Label verliehen. Und damit die Bescheinigung dafür, dass die Familie mit ihren Energiesparmaßnahmen einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz und die Energiewende in Bayern leistet.

Es ist ein herrlicher Sommertag, an dem die Familie Rogg auf dem lauschigen Platz zwischen ihrem Wohnhaus und der Scheune ein kleines Buffet mit Apfelsaft, Kirschen, gefüllten Eiern, Käsesalat und anderen Spezialitäten aus ihrer Eigenproduktion angerichtet hat. Zwischen den Stehtischen und im Schatten eines Sonnenschirmes liegt entspannt eine graugetigerte Katze und säugt ihre vier kleinen Katzenbabys. Die kleine Familie lässt sich auch dann nicht stören, als die Gäste eintreffen. Vertreter des AELF, des Beraternetzwerk „LandSchafftEnergie“, der stellvertretende Kreisobmann Andreas Willhalm, Kreisbäuerin Sonja Müller, Journalisten, Landrat Elmar Stegmann und als Vertreter der Stadt Lindau Stadtrat Werner Schönberger. Keiner kann sich des Anblickes erwehren, jeder zückt sein Handy und macht Fotos.

Idylle pur also. So ist es nicht verwunderlich, dass sich sowohl Alois Kling vom Landwirtschaftsamt Kempten als auch Klaus Reisinger, Projektleiter von „LandSchafftEnergie“ am Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) Straubing in ihren Reden auf dieses Paradies beziehen. Nennt sich doch jener Landstrich zwischen den Lindauer Ortsteilen Schönau und Oberreitnau eben Paradies. Hier betreiben Elisabeth und Georg Rogg zusammen mit ihrem Sohn Matthias ihren Bauern- und Ferienhof.

150 Kühe hat die Familie, auf 2,5 Hektar bauen sie Obst an und brennen in ihrer Brennerei Edelbrände. In drei Ferienwohnungen bieten sie Urlaub auf dem Bauernhof an. Im Hofladen lassen sich rund um die Uhr und an sieben Tagen in der Woche Milch, Käse, Eier und Obst aus eigener und regionaler Herstellung kaufen. 2016 haben sie die erste Photovoltaikanlage mit 20 Kilowattpeak auf ihrem Kuhstall installieren lassen, ein Jahr später kam eine zweite mit 10 kWp auf dem Garagendach neben dem Hofladenhäuschen hinzu. Einen Teil des Stroms verbraucht der Betrieb selbst, der Rest wird ins Netz eingespeist.

Insgesamt 9,5 Tonnen Kohlendioxis hat die Familie allein im Jahr 2017 dadurch eingespart, wie Energieberater Konrad Gruber den Gästen beim Gang über den Hof erklärt. Allerdings ist es nicht dieser Klimabeitrag, wofür die Familie Rogg mit dem neuen Hoftorlabel ausgezeichnet wird. Vor zwei Jahren hat sie außerdem in eine neue Melktechnik und in den Melkstand investiert. Rund 20 000 Euro auf eigene Kosten und ohne jene 30prozentige Förderung, die es mittlerweile für solche Anschaffungen gibt, wie Gruber betonte. Aber, so ergänzt Georg Rogg, schon in zwei Jahren werde sich die Investition in die Milchkühlung, die Vakuumpumpe und die Reinigungsanlage rentieren. Immerhin spart der Betrieb bei einem Strompreis von 0,25 Cent pro Kilowattstunde 4388 Euro im Jahr. Und Energie- und CO2-Einsparnis gibt es seit dem ersten Tag. Insgesamt sind das 18,3 Tonnen CO2 und 17 550 kWh, die die Familie jährlich einspart.

„Die Familie Rogg leistet mit ihren Energiesparmaßnahmen einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz und die Energiewende im ländlichen Raum“, waren sich deshalb Kling und Reisinger einig und überreichten den Roggs sowohl die Urkunde als auch das Label. In seiner Rede hatte Kling betont, dass die Auszeichnung der Roggs den Startschuss für eine ganze Reihe von Labelverleihungen in ganz Bayern darstelle. Reisinger erklärte zudem, dass es angesichts des Imageverlustes der Landwirtschaft wichtig sei, die Anstrengungen der bayerischen Landwirtschaft in Sachen Klimaschutz für den Verbraucher sichtbar zu machen: „Durch das Label „Energieeffizienz in der Landwirtschaft“ soll diese vorbildliche Initiative der einzelnen Landwirtinnen und Landwirte honoriert, vor allem aber das Engagement der bayerischen Landwirtschaft für Energiewende und Klimaschutz dargestellt werden.“

Eine Anerkennung, die die Roggs freut, insbesondere wegen der positiven Öffentlichkeitswirksamkeit. Denn auch sie leiden an dem allgemeinen Imageverlust der Landwirtschaft durch die Bevölkerung. Dabei steht ihr Hof für jeden offen. „Miteinander reden statt übereinander ist uns ein Anliegen“, sagt Elisabeth Rogg und betont, „jeder kann hier auf den Hof kommen, sich alles angucken und mit uns reden.“

Mit dem neuen Energielabel ist das Roggsche Engagement in Sachen Klimaschutz übrigens längst noch nicht beendet. Kürzlich erst hat sich die Familie ein sogenanntes Hühnermobil zugelegt. Betrieben wird dieser moderne Hühnerstall, mit dem sie die 300 Hühner ein Mal im Jahr um den gesamten Hof wandern lassen wollen, selbstverständlich mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Und wenn 2023 die Einspeisevergütung für die erste ihrer Photovoltaikanlagen ausläuft, wollen die Roggs sie mit einem Batteriespeicher weiterbetreiben.