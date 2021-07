Bauernhof „Haug am Brückele“ wird wieder lebendig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinder der Gartengruppe freuen sich! Endlich konnten sie sich wieder begegnen und sogar im kleinen Rahmen ein Mohnblumenfest feiern. Der Garten steht in voller Pracht und die neue Fassade leuchtet schon von weitem in sonnigem Gelb. Am ersten Samstag im Monat ist wieder Brotbacken im Holzofen angesagt und die Reparaturstube öffnet wieder an jedem ersten Montag im Monat.

Am 18. September wird beim Färbefest im Freien über einem Holzfeuer der Färbekessel befüllt (wahrscheinlich blau) und auch die Flohmarktsachen liegen schon bereit. Die genauen Termine für den Herbstflohmarkt und eventuelle weitere Veranstaltungen in diesem Jahr werden noch rechtzeitig bekanntgegeben. Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage https://haug-am-brueckele.de oder werfen Sie einen Blick über den Gartenzaun. Wir freuen uns wieder auf Begegnungen mit Jung und Alt.