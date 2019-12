Bauern fahren zu Protest nach Memmingen

Andreas Willhalm ist begeistert, denn diese Menge an Traktoren hätte er nicht erwartet, die sich da zunächst in Schwatzen unter der Autobahnbrücke getroffen hatte. Der Konvoi, bestehend aus zunächst rund 40 Schlepper, wuchs kurze Zeit später auf dem Gelände der Trocknungsanlage in Hergatz auf über 50 große und kleine Maschinen. Sie alle machten sich gen Memmingen auf den Weg, um dort durch ihre Präsenz auf ihre Probleme und Forderungen aufmerksam zu machen. Die letzte Maschine im Zug hatte für den nachfolgenden Stau eine Rechtfertigung auf einen Palettenstapel geschrieben: „Sorry, sonscht horcht koiner zua!“ Anlass war der angesagte Besuch der bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber in Memmingen. Es kamen aber nicht nur Bauern aus dem Lindauer Raum, auch Kressbronner Nachbarn schlossen sich an, in Hergatz kamen weitere Bauern aus dem Westallgäu hinzu und hinter Wangen planten Bauern aus dem Wangener und Ravensburger dazuzustoßen. „Und falls auf der Strecke Bauern warten, um sich anzuschließen, macht bitte vorne oder in der Mitte Platz für sie, sonst haben die keine Chance“, vor den zu erwartenden Stau hinter dem Konvoi einzufahren, so Willhalm zu seinen Kollegen vor der Abfahrt. Die Polizei in Wangen war nach Willhalms Worten besorgt über den Traktorkonvoi, der deshalb nicht über Neuravensburg führ, sondern über Hergatz. Der Obstbauer rechnete mit gut zwei Stunden Fahrt, am Spätnachmittag sollte die Ministerin kommen und die Landwirte hofften, mit ihr noch ins Gespräch kommen zu können. In Memmingen wollten sich dann alle auf dem Baywa-Areal treffen, allen war klar, dass das ein langer Tag werden wird und sie wohl nicht weit vor Mitternacht heimkommen werden. Aber die Sorge um die Zukunft ihres Standes und die ihrer Kinder treibe sie zu solchen Aktionen an, meinten die Teilnehmer vor ihrer Abfahrt. Foto: cf