Bauer sucht Frau: Darum haben sich Klaus Jürgen und Christa getrennt

Doch kein Glück in der Liebe hat der Wasserburger Milchbauer Klaus Jürgen Greising. Beim Oster-Spezial von „Bauer sucht Frau“ am Montagabend macht Christa unmissverständlich klar: Für sie ist die Beziehung beendet. Nach einigen Wochen Funkstille trafen die beiden bei den Dreharbeiten zur Sendung wieder aufeinander.

„Er hat mich wahnsinnig verletzt und sehr enttäuscht“, sagt Christa im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause. Sie wisse bis heute nicht, warum sich Klaus Jürgen Greising Anfang des Jahres von ihr getrennt habe. Dabei war an Weihnachten noch alles in Ordnung gewesen: Das Paar, das damals etwa ein halbes Jahr zusammen war, hatte die Feiertage gemeinsam verbracht. „An Silvester hat Klaus Jürgen mich dann plötzlich ignoriert“, erzählt Christa im Fernsehen.

Die Dreharbeiten für "Bauer sucht Frau" sind abgeschlossen. Milchbauer Klaus Jürgen Greising spricht im Interview zum ersten Mal über die Geschehnisse hinter den Kulissen.

Am Neujahrsmorgen ist sie dann zurück nach Hause in die Nähe von Augsburg gefahren, Greising ist zu seinen Kühen in den Stall gegangen. „Wir haben uns nicht mal verabschiedet“, sagt der 45-jährige Bauer. Kurz darauf hat er im sozialen Netzwerk „Facebook“ seinen Status von „in einer Beziehung“ auf „getrennt“ geändert. Christa habe ihn einfach überfordert, erzählt Greising im TV. Denn die 41-Jährige habe ihn so schnell wie möglich heiraten wollen – und sich ein Kind gewünscht. „Vielleicht war das die Bremse mit Rückwärtsgang“, versucht der Bauer seine Reaktion zu erklären. „Ich hoffe, dass es wieder was wird.“

Doch Christa bleibt hart. „Klaus-Jürgen ist 45 und ich bin 41. In dem Alter hat man einfach nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, will ich heiraten und ein Kind haben oder nicht. Der Klaus-Jürgen weiß es nicht, und von daher ist es vielleicht besser, wenn er alleine bleibt.“